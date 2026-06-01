Tak mama Viki Gabor radzi sobie z hejtem na własną córkę. "Czego nie zrobię, WSZYSTKO JEST ŹLE"

Viki Gabor zyskała rozpoznawalność w bardzo młodym wieku. Wokalistka zaczynała w formacie "The Voice Kids", którego nie wygrała, jednak za sprawą udziału w "Szansie na sukces" to właśnie ona reprezentowała nasz kraj na odbywającej się w Polsce Eurowizji Junior 2019, podczas której triumfowała. Wygrana w konkursie otworzyła 18-letniej dziś Viki drzwi do wielkiej, trwającej do dziś kariery.

Viki Gabor zmaga się z hejtem

Nie sposób nie zauważyć, że Gabor od dłuższego czasu zmaga się z niesprawiedliwym hejtem. Gwiazda w rozmowie z Eską otwarcie przyznała, iż na tym etapie dostaje jej się za wszystko.

Mi się obrywa za wszystko – za wygląd, za to, jak się ubieram, za to, jak mówię, więc totalnie za wszystko. Tych sześć lat dało mi do zrozumienia, że to nie jest w ogóle ważne. Miałam czas na to, żeby ochronić się przed tymi komentarzami, które czasami są naprawdę mega złośliwe. Nie zwracam na to uwagi, ta osoba, która je pisze, nic nie zmieni w moim życiu - mówiła jesienią ubiegłego roku.

Niedawno Viki trafiła na nagłówki za sprawą romskiego ślubu, wypowiedzi dziadka jej wybranka Giovanniego, problemów z prawem jej oraz wyników głosowania polskiego jury na Eurowizji, którego była członkinią. Wokalistka, mimo że jako jedyna uplasowała Izrael na ostatnim miejscu, także poniosła konsekwencje przyznania 12 punktów krajowi.

Viki Gabor o Eurowizji: Nie głosowałam na Izrael

Viki Gabor o hejcie

W rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl Viki - za kulisami koncertu z okazji Dnia Matki - opowiedziała, jak jej mama radzi sobie z okropnymi komentarzami na temat własnej córki.

Myślę, że dla żadnego rodzica nie jest to łatwe, gdy widzi hejt na własne dziecko, te wszystkie komentarze. Otwiera telefon i ma to wszystko przed sobą. Nie można tego uniknąć. Na pewno jest jej ciężko. Sama nieraz mówi, że to głupie, że ludzie w taki sposób piszą, ale staramy się jak najbardziej omijać takie rzeczy szerokim łukiem. Mama jest silną kobietą - wyznała reporterowi ESKA.pl.

Dopytana, czy nie towarzyszy jej poczucie niesprawiedliwości, gdy obrywa jej się za to, na co nie miała wypływu, zdradziła, co czuje.

Szczerze? Mam wrażenie, że czego nie zrobię, wszystko jest źle. Wszystko. Zaśpiewam - jest źle, nie zaśpiewam - też źle. Powiem coś - jest źle, będę mówić cały czas po polsku - jest źle. Jest to dla mnie smutne, bo nie jestem po to, żeby kreować jakieś dramy w internecie. Jestem po to, żeby śpiewać, robię muzykę - wyjaśniła w rozmowie z ESKA.pl.