Nowa wokalistka Ich Troje nie dostała się do zespołu przez casting. Co za historia!

Przez lata działalności zespołu Ich Troje scenę z Michałem Wiśniewskim i Jackiem Łągwą dzieliły różne wokalistki. Niektóre z nich, a mianowicie Magda Femme i Anna Świątczak, były nawet żonami lidera grupy. Bez wątpienia najpopularniejszym damskim głosem Ich Troje pozostaje Justyna Majkowska. To właśnie z nią zespół wylansował największe hity i odniósł sukces na Eurowizji. Artystka zdecydowała się na odejście z Ich Troje u szczytu popularności. Po latach wspominała, że nie radziła sobie z presją. Nieoficjalnie mówi się też o spięciu z Wiśniewskim, dotyczącym jej ówczesnego partnera, potem znanego ze związku z Dodą.

Nowa wokalistka Ich Troje

Od jakiegoś czasu w zespole Ich Troje śpiewa Martyna Majchrzak. Młoda wokalistka w rozmowie z serwisem ESKA.pl wyjawiła, jak reaguje na komentarze, że to właśnie ona zostanie szóstą żoną rozwodzącego się Michała Wiśniewskiego.

Staram się nie czytać tych komentarzy, ale jak widzę, że będę szóstą żoną, to mnie krew zalewa - powiedziała nam przed kamerami.

W tym samym wywiadzie wschodząca gwiazda zdradziła również, jak dostała się do legendarnej grupy. Nie musiała brać udziału w żadnym castingu na wokalistkę.

Martyna Majchrzak jak Justyna Majkowska

Zostałam wokalistką nie przez żaden casting, tylko przez naszego wspólnego przyjaciela tak naprawdę, Andrzeja Wawrzyniaka, który był moim nauczycielem śpiewu, a przyjacielem Michała, z którym stworzył kilka płyt - poinformowała.

Wiśniewski dodał, że Wawrzyniak odpowiadał również za dołączenie do grupy właśnie Justyny Majkowskiej.

Ten sam człowiek, który przyprowadził Justynę Majkowską w 2001 roku, więc to była bardzo dobra rekomendacja - podkreślił.