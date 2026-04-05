Zagrała Kotkową w serialu "Alternatywy 4". Tak dziś wygląda gwiazda PRL-u

Krystyna Tkacz przyszła na świat 19 marca 1947 we Wrocławiu. Już jako trzylatka przeżyła ogromną tragedię, ponieważ straciła oboje rodziców - matka zmarła przy porodzie drugiego dziecka, a w krótko po tym na gruźlicę zmarł jej ojciec. Krystyna Tkacz wychowywała się z dziadkami, którzy zadbali o jej edukację. Aktorka od najmłodszych lat przejawiała zamiłowanie do sztuki, zapewne z tego powodu uczęszczała do liceum muzycznego i szkoły baletowej przy Operze Wrocławskiej. W 1972 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a jej debiut sceniczny miał miejsce w Teatrze Polskim w Poznaniu. Już od początku kariery dała się poznać jako aktorka o ogromnym potencjale, potrafiąca z równą swobodą wcielać się w role dramatyczne, jak i komediowe. Choć teatr pozostaje jej największą miłością, Krystyna Tkacz z powodzeniem odnalazła się również w świecie filmu i telewizji. Zagrała w wielu popularnych produkcjach, jak "07 zgłoś się", "Zmiennicy" czy "Obywatel Piszczyk". Największą rozpoznawalność zyskała dzięki kreacji w kultowym serialu "Alternatywy 4", w którym wcieliła się w Kotkową, żonę doktora nauk medycznych - Zdzisława Kotka.

Sławomir Koper - Alternatywy 4

Krystyna Tkacz - nie tylko Kotkowa z "Alternatywy 4"

Krystyna Tkacz to nie tylko wybitna aktorka, ale również utalentowana wokalistka. Jej charakterystyczny, ciepły głos można usłyszeć w wielu piosenkach i recitalach. Wydała kilka płyt, na których prezentuje swoje interpretacje znanych utworów, a także autorskie kompozycje. Jej koncerty to prawdziwa uczta dla melomanów, łącząca aktorski talent z muzyczną wrażliwością. Siedemdziesięcioośmioletnia aktorka jest nadal aktywna zawodowo. W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać, chociażby w takich produkcjach, jak "Gra na maksa", "Na sygnale" czy "Barwy szczęścia". Krystyna Tkacz od 1988 roku jest także związana z Teatr Ateneum w Warszawie.

