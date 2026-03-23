Pamiętacie Natalkę z "M jak miłość"? Porzuciła aktorstwo, a na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Marcjanna Lelek zapadła w pamięć widzów jako mała Natalka, adoptowana córka Hanki i Marka Mostowiaków w "M jak miłość". Urodzona w 1995 roku Marcjanna na planie serialu po raz pierwszy stanęła jako ośmiolatka. Jej naturalność, wrażliwość i autentyczność sprawiły, że rola ta na długo pozostała w pamięci widzów i krytyków. Rola Natalki to nie jedyna kreacja Marcjanny. Później mogliśmy ją oglądać także w filmach fabularnych: "W samo południe" i "Pół wieku poezji później" czy etiudach szkolnych: "Martwa natura" i "Człowiek z odpadającym uchem". Choć Marcjanna Lelek miała szansę na oszałamiającą karierę aktorską, w 2020 roku postanowiła porzucić pracę na planie "M jak miłość", co spotkało się z ogromnym rozgoryczeniem jej fanów.

Marcjanna Lelek porzuciła aktorstwo. Dziś spełnia się jako reżyserka

Kiedy po szesnastu latach na planie serialu "M jak miłość" Marcjanna Lelek ogłosiła, iż nie zagra już więcej Natalki, widzowie nie kryli zawodu. Lelek nie porzuciła jednak całkowicie branży filmowej. Postanowiła rozwijać swoją karierę jako reżyserka. Podjęła studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi, a praca za kamerą stała się nie tylko jej sposobem na życie, ale przede wszystkim ogromną pasją.

Jestem już w innym miejscu w życiu i marzy mi się moment, kiedy będę kojarzona z własnymi filmami - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

W 2019 roku Marcjanna Lelek zadebiutowała jako reżyserka etiudy szkolnej "Ja tu jestem", która została doceniona na festiwalach w kraju i za granicą. W 2022 roku natomiast aktorka zaskoczyła wszystkich wyznaniem dotyczącym jej życia osobistego. Marcjanna, która wcześniej niechętnie dzieliła się ze światem informacjami dotyczącymi życia prywatnego, przekazała za pomocą Instagrama, iż od sześciu miesięcy jest w szczęśliwym związku z kobietą. Dziś Marcjanna spełnia się jako reżyserka orz autorka scenariuszy. Do tej pory wyreżyserowała aż 9 produkcji, a ostatnia z nich zatytułowana "Rozczarowani" ukazała się w 2025 roku.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Marcjanna Lelek, czyli serialowa Natalka z "M jak miłość".

18