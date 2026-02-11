Syn Jarosława Jakimowicza powrócił na salony. Tak dziś wygląda 26-letni Jovan

Jarosław Jakimowicz zadebiutował w show-biznesie w 1994 roku. Wystąpił wówczas w amerykańsko-polskim dreszczowcu sensacyjnym "Anioł śmierci" w reżyserii Boba Misiorowskiego. W tym samym roku zagrał także rolę kochanka Ewy w głośnym filmie "Tato". Jednak prawdziwą rozpoznawalność zyskał już rok później, dzięki roli "Cichego" w filmie sensacyjnym "Młode wilki" w reżyserii Jarosława Żamojdy. Jakimowicz pojawił się także w kontynuacji produkcji zatytułowanej "Młode wilki 1/2", który był prequelem kultowej produkcji z 1995 roku. W zasadzie udział Jakimowicza do końca był niepewny, gdyż aktor twierdził, iż zaproponowano mu zbyt niską gażę. Plotkowano nawet, iż w prequelu rolę "Cichego" miał zagrać muzyk Paweł Kukiz. Ostatecznie Żamojda i Jakimowicz porozumieli się i aktor ponownie wcielił się w jedną z najważniejszych ról w jego zawodowej karierze. Na swoim koncie ma także występ w takich produkcjach, jak chociażby: "Nic śmiesznego", "Spona", "Poranek kojota" oraz serialach "Złotopolscy", "Na dobre i na złe" czy "Klan".

W 1998 roku Jarosław Jakimowicz, który wówczas był jednym z najbardziej obiecujących aktorów w kraju poznał starszą od niego o siedem lat malarkę - Joannę Sarapatę. Para pobrała się 18 października tego samego roku po zaledwie dwóch miesiącach znajomości. Owocem ich związku jest syn Jovan, który przyszedł na świat 16 lutego 2000 r. Związek Sarapaty i Jakimowicza nie przetrwał próby czasu i para rozwiodła się w 2010 roku po 12 latach małżeństwa. Jovan, który obecnie ma 26 lat, studiował politykę w Londynie i długo trzymał się z dala od show-biznesu. W ubiegłym roku jednak zadebiutował w roli prowadzącego program "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Jovan Jakimowicz nieczęsto pojawia się na imprezach branżowych. Tym razem zrobił jednak wyjątek i wraz z mamą - Joanną Sarapatą wybrał się na aukcję charytatywną "Łapy i pędzle", gdzie został sfotografowany przez fotoreporterów.

