Zaczynał od rocka, a pokochał disco polo. Tak wyglądały początki Radka Liszewskiego

Choć dziś Radosław Liszewski jest niekwestionowaną ikoną muzyki disco polo, jego artystyczne początki wyglądały zupełnie inaczej. Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat - już jako dziewięciolatek rozpoczął naukę gry na perkusji. W czasach szkoły średniej jego serce biło w rytmie mocniejszych brzmień. To właśnie wtedy, razem z kolegami, założył swój pierwszy zespół rockowy, z którym zagrał kilka koncertów w lokalnych klubach. Przełom nastąpił pod koniec lat 90., kiedy Liszewski odkrył w sobie pasję do disco polo. W 1997 roku powołał do życia grupę Weekend, w której od samego początku pełnił rolę lidera, wokalisty, kompozytora i autora tekstów. Na szklanym ekranie zadebiutował wiosną 2001 roku, kiedy to wraz z zespołem pojawił się w programie "Disco Polo Live" na antenie telewizji Polsat.

DISCO POLO - Eska Reakcje - Margaret

Jeden utwór zmienił wszystko. "Ona tańczy dla mnie" otworzyło mu drzwi do wielkiej kariery

Prawdziwa eksplozja popularności Radka Liszewskiego i zespołu Weekend nastąpiła w 2012 roku. To właśnie wtedy światło dzienne ujrzał utwór "Ona tańczy dla mnie", który w błyskawicznym tempie stał się ogólnopolskim hitem, a jego teledysk bił rekordy popularności w internecie. Piosenka okazała się fenomenem na skalę światową, zajmując w pewnym momencie 17. miejsce na globalnej liście przebojów YouTube. Ten gigantyczny sukces sprawił, że Liszewski stał się jedną z najgorętszych postaci polskiego show-biznesu. Otrzymywał zaproszenia do najpopularniejszych programów telewizyjnych, takich jak "Kuba Wojewódzki" czy "Rozmowy w toku". Jego medialna działalność nie ograniczała się jednak tylko do muzyki. W 2014 roku zagrał w filmie fabularnym "Disco polo", a rok później dotarł do półfinału programu "Celebrity Splash!". Jesienią 2021 roku widzowie mogli go podziwiać na parkiecie w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie w parze z Lenką Klimentovą zajął ósme miejsce.

Król disco polo o wielkim sercu. Czym Radek Liszewski zaskarbił sobie sympatię Polaków?

Radek Liszewski zdobył serca milionów fanów nie tylko dzięki chwytliwym melodiom, ale również dzięki swojej autentyczności i scenicznemu wizerunkowi. Jego charakterystyczny, ciepły głos stał się jednym ze znaków rozpoznawczych współczesnego disco polo. Na scenie emanuje pozytywną energią, a tworzone przez niego piosenki, choć proste w przekazie, stały się nieodłącznym elementem polskich wesel i imprez. Widzowie docenili go również za dystans do siebie i otwartość, którą prezentował w licznych programach rozrywkowych. Unikał skandali, konsekwentnie budując wizerunek artysty skupionego na muzyce i kontakcie z publicznością.

Niewiarygodna metamorfoza lidera zespołu Weekend. Tak Radek Liszewski zmieniał się na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Radek Liszewski przeszedł imponującą wizualną metamorfozę. Na początku lat 2000., w czasach debiutu zespołu Weekend, jego wizerunek wpisywał się w ówczesne trendy. Krótkie, często postawione na żel włosy i kolorowe, luźne stroje były jego znakiem rozpoznawczym. Wraz z rosnącą popularnością, zwłaszcza po sukcesie "Ona tańczy dla mnie", jego styl zaczął ewoluować w kierunku większej elegancji. Zmienił fryzurę na bardziej klasyczną, a na scenie i w programach telewizyjnych coraz częściej pojawiał się w dobrze skrojonych marynarkach i koszulach. Z biegiem lat widać również naturalne zmiany, które tylko dodały mu męskości i dojrzałego uroku. Porównując jego zdjęcia sprzed lat z obecnymi, można zauważyć, jak z młodego chłopaka z Sejn stał się dojrzałym i świadomym swojego stylu mężczyzną.

51

Na scenie gwiazda, a w domu mąż i ojciec. Prywatne życie Radka Liszewskiego to oaza spokoju

Mimo ogromnej popularności i życia w blasku fleszy, Radosław Liszewski od zawsze bardzo chronił swoją prywatność. Od wielu lat jest żonaty z ukochaną Dorotą, z którą tworzy zgrany i szczęśliwy związek z dala od medialnego zgiełku. Para doczekała się dwóch synów, Norberta i Jakuba. Wokalista wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, która stanowi jego opokę i pozwala zachować równowagę między pracą a życiem osobistym. Na co dzień artysta mieszka w swoich rodzinnych Sejnach na Suwalszczyźnie, gdzie znajduje spokój i odpoczynek od intensywnego życia koncertowego.

Co dziś robi Radek Liszewski? Król disco polo nie zwalnia tempa

Radek Liszewski pozostaje jedną z najbardziej aktywnych postaci na scenie muzyki tanecznej w Polsce. Jego kalendarz koncertowy jest nieustannie wypełniony po brzegi. Wraz z zespołem Weekend nadal aktywnie koncertuje, regularnie występując na największych festiwalach disco polo, dniach miast oraz imprezach plenerowych w całym kraju i za granicą. Niezmiennie gromadzi tłumy fanów, udowadniając, że jego popularność nie słabnie. Poza działalnością sceniczną, lider zespołu Weekend wciąż tworzy nowe utwory, które regularnie trafiają do wiernego grona jego słuchaczy.