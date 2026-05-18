Zaczynał od rocka, dziś jest królem disco polo. Tak przez lata zmieniał się Radek Liszewski

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja ESKA.pl
2026-05-18 5:30

Skórzana kurtka i gitarowe riffy - tak wyglądały początki jego kariery. Urodzony 18 maja 1976 roku Radek Liszewski, dziś ikona disco polo, przeszedł jedną z najbardziej zaskakujących metamorfoz w polskim show-biznesie. Zobacz, jak z rockmana stał się królem muzyki disco.

Zaczynał od rocka, a pokochał disco polo. Tak wyglądały początki Radka Liszewskiego

Choć dziś Radosław Liszewski jest niekwestionowaną ikoną muzyki disco polo, jego artystyczne początki wyglądały zupełnie inaczej. Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat - już jako dziewięciolatek rozpoczął naukę gry na perkusji. W czasach szkoły średniej jego serce biło w rytmie mocniejszych brzmień. To właśnie wtedy, razem z kolegami, założył swój pierwszy zespół rockowy, z którym zagrał kilka koncertów w lokalnych klubach. Przełom nastąpił pod koniec lat 90., kiedy Liszewski odkrył w sobie pasję do disco polo. W 1997 roku powołał do życia grupę Weekend, w której od samego początku pełnił rolę lidera, wokalisty, kompozytora i autora tekstów. Na szklanym ekranie zadebiutował wiosną 2001 roku, kiedy to wraz z zespołem pojawił się w programie "Disco Polo Live" na antenie telewizji Polsat.

DISCO POLO - Eska Reakcje - Margaret

Jeden utwór zmienił wszystko. "Ona tańczy dla mnie" otworzyło mu drzwi do wielkiej kariery

Prawdziwa eksplozja popularności Radka Liszewskiego i zespołu Weekend nastąpiła w 2012 roku. To właśnie wtedy światło dzienne ujrzał utwór "Ona tańczy dla mnie", który w błyskawicznym tempie stał się ogólnopolskim hitem, a jego teledysk bił rekordy popularności w internecie. Piosenka okazała się fenomenem na skalę światową, zajmując w pewnym momencie 17. miejsce na globalnej liście przebojów YouTube. Ten gigantyczny sukces sprawił, że Liszewski stał się jedną z najgorętszych postaci polskiego show-biznesu. Otrzymywał zaproszenia do najpopularniejszych programów telewizyjnych, takich jak "Kuba Wojewódzki" czy "Rozmowy w toku". Jego medialna działalność nie ograniczała się jednak tylko do muzyki. W 2014 roku zagrał w filmie fabularnym "Disco polo", a rok później dotarł do półfinału programu "Celebrity Splash!". Jesienią 2021 roku widzowie mogli go podziwiać na parkiecie w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie w parze z Lenką Klimentovą zajął ósme miejsce.

Polecany artykuł:

Jacek Braciak zaczynał w technikum rolniczym. Tak na przestrzeni lat zmieniał s…

Król disco polo o wielkim sercu. Czym Radek Liszewski zaskarbił sobie sympatię Polaków?

Radek Liszewski zdobył serca milionów fanów nie tylko dzięki chwytliwym melodiom, ale również dzięki swojej autentyczności i scenicznemu wizerunkowi. Jego charakterystyczny, ciepły głos stał się jednym ze znaków rozpoznawczych współczesnego disco polo. Na scenie emanuje pozytywną energią, a tworzone przez niego piosenki, choć proste w przekazie, stały się nieodłącznym elementem polskich wesel i imprez. Widzowie docenili go również za dystans do siebie i otwartość, którą prezentował w licznych programach rozrywkowych. Unikał skandali, konsekwentnie budując wizerunek artysty skupionego na muzyce i kontakcie z publicznością.

Polecany artykuł:

Katarzyna Maciąg przeszła wielką metamorfozę. Tak gwiazda "Teraz albo nigdy!" z…

Niewiarygodna metamorfoza lidera zespołu Weekend. Tak Radek Liszewski zmieniał się na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Radek Liszewski przeszedł imponującą wizualną metamorfozę. Na początku lat 2000., w czasach debiutu zespołu Weekend, jego wizerunek wpisywał się w ówczesne trendy. Krótkie, często postawione na żel włosy i kolorowe, luźne stroje były jego znakiem rozpoznawczym. Wraz z rosnącą popularnością, zwłaszcza po sukcesie "Ona tańczy dla mnie", jego styl zaczął ewoluować w kierunku większej elegancji. Zmienił fryzurę na bardziej klasyczną, a na scenie i w programach telewizyjnych coraz częściej pojawiał się w dobrze skrojonych marynarkach i koszulach. Z biegiem lat widać również naturalne zmiany, które tylko dodały mu męskości i dojrzałego uroku. Porównując jego zdjęcia sprzed lat z obecnymi, można zauważyć, jak z młodego chłopaka z Sejn stał się dojrzałym i świadomym swojego stylu mężczyzną.

Zaczynał od rocka, dziś jest królem disco polo. Tak przez lata zmieniał się Radek Liszewski
Galeria zdjęć 51

Na scenie gwiazda, a w domu mąż i ojciec. Prywatne życie Radka Liszewskiego to oaza spokoju

Mimo ogromnej popularności i życia w blasku fleszy, Radosław Liszewski od zawsze bardzo chronił swoją prywatność. Od wielu lat jest żonaty z ukochaną Dorotą, z którą tworzy zgrany i szczęśliwy związek z dala od medialnego zgiełku. Para doczekała się dwóch synów, Norberta i Jakuba. Wokalista wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, która stanowi jego opokę i pozwala zachować równowagę między pracą a życiem osobistym. Na co dzień artysta mieszka w swoich rodzinnych Sejnach na Suwalszczyźnie, gdzie znajduje spokój i odpoczynek od intensywnego życia koncertowego.

Polecany artykuł:

Alicja Bachleda-Curuś przeszła ogromną metamorfozę. Tak dziś wygląda Zosia z "P…

Co dziś robi Radek Liszewski? Król disco polo nie zwalnia tempa

Radek Liszewski pozostaje jedną z najbardziej aktywnych postaci na scenie muzyki tanecznej w Polsce. Jego kalendarz koncertowy jest nieustannie wypełniony po brzegi. Wraz z zespołem Weekend nadal aktywnie koncertuje, regularnie występując na największych festiwalach disco polo, dniach miast oraz imprezach plenerowych w całym kraju i za granicą. Niezmiennie gromadzi tłumy fanów, udowadniając, że jego popularność nie słabnie. Poza działalnością sceniczną, lider zespołu Weekend wciąż tworzy nowe utwory, które regularnie trafiają do wiernego grona jego słuchaczy.

Quiz PRAWDA/FAŁSZ o polskim disco polo. Dobrze znasz wokalistów tego gatunku? Zobaczymy!
Pytanie 1 z 13
Zenek Martyniuk jest liderem zespołu Akcent
Radosław Liszewski
Radek Liszewski