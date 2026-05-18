Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Czy klub znajdzie godnego następcę?

Legendarne pożegnanie Lewandowskiego w Barcelonie

Dzienniki sportowe „As” i „Marca” podkreśliły legendarne pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Gazeta „As” pisała o docenieniu jego bramek i profesjonalizmu, podczas gdy „Marca” zwróciła uwagę na piłkarski i osobisty ślad, jaki Polak pozostawił w klubie. Kibice okazywali mu liczne wyrazy wdzięczności podczas ostatniego meczu. Mimo że w wygranym przez Barcelonę spotkaniu przeciwko Betisowi Sewilla (3:1) „Lewy” nie zdobył bramki, jego status w panteonie katalońskiego klubu pozostał nienaruszony.

W swoim ostatnim występie na Camp Nou, Robert Lewandowski pełnił rolę kapitana drużyny, co było symbolicznym gestem uznania. Polski napastnik aktywnie szukał okazji do strzału i uczestniczył w grze, chcąc jak najlepiej pożegnać się z legendarnym stadionem. Dziennik „Sport” ocenił jego występ na „szóstkę” w dziesięciostopniowej skali. Lewandowski opuścił boisko w 85. minucie, wzruszony owacjami stojących kibiców, choć chwilę wcześniej spudłował, tracąc szansę na zdobycie swojej 120. bramki dla „Barcy”.

Jakie wyzwania czekają Barcelonę po odejściu napastnika?

Nawet po zejściu z boiska publiczność wielokrotnie skandowała nazwisko „Lewandowski”, a zawodnik dziękował im z ławki rezerwowych. Obecne gwiazdy Barcelony, takie jak Lamine Yamal czy Ferran Torres, którzy nie zagrali w tym spotkaniu, również oklaskiwały Polaka. Kataloński dziennik „Sport” jasno skomentował, że zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie będzie niezwykle trudne. Wynika to nie tylko z jego dorobku 119 bramek, ale także z jego wszechstronnej roli w klubie, zarówno na boisku, jak i poza nim.

Według „Sportu”, odejście doświadczonego napastnika otwiera drogę do potencjalnej rewolucji taktycznej w Barcelonie. Sukces tej zmiany będzie jednak ściśle uzależniony od znalezienia zawodnika, który będzie w stanie dorównać wysokiemu poziomowi polskiego piłkarza. Barcelona, która już zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, ma przed sobą jeszcze jeden ligowy mecz. Drużyna pod wodzą Hansiego Flicka zmierzy się z Valencią na stadionie Mestalla w sobotę 23 maja.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.