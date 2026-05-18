Robert Lewandowski żegna Camp Nou. Jak przebiegło wzruszające pożegnanie?

Opaska kapitana i owacje na Camp Nou

Zgodnie z zapowiedzią trenera Hansiego Flicka, Robert Lewandowski został nominowany do podstawowej jedenastki w meczu z Betisem Sewilla, kończącym 33. kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy. Dodatkowym wyróżnieniem było powierzenie mu opaski kapitana FC Barcelony, co podkreśliło jego znaczenie dla drużyny w tym szczególnym spotkaniu.

Kibice, w tym liczni Polacy, wyrazili swoje wsparcie dla Roberta Lewandowskiego już na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem, nosząc koszulki z numerem dziewięć. Na trybunach Camp Nou pojawiły się liczne polskie flagi, banery i plakaty, a jeden z nich głosił "Lewy Legend", świadcząc o ogromnej miłości fanów do polskiego napastnika.

Łzy wzruszenia i historyczny gol na Spotify Camp Nou

W pięćdziesiątej minucie przed końcem regulaminowego czasu gry, Robert Lewandowski opuścił boisko, żegnany owacją na stojąco przez kibiców, z prezesem klubu Joanem Laportą na czele. Polski piłkarz nie ukrywał łez wzruszenia, będąc tak poruszonym, że zapomniał oddać opaski kapitańskiej po zejściu z murawy.

Mimo że w tym spotkaniu gola nie zdobył, a pierwsze skrzypce grał Brazylijczyk Raphinha, Robert Lewandowski na stałe zapisał się w historii Spotify Camp Nou. Był on bowiem pierwszym piłkarzem, który 22 listopada 2025 roku uzyskał bramkę na modernizowanym przez dwa i pół roku obiekcie, co stanowi istotny fakt w jego karierze w Barcelonie. Warto również wspomnieć, że Wojciech Szczęsny pełnił rolę rezerwowego bramkarza w tym meczu.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" – przekazał Lewandowski na Instagramie.

Osiągnięcia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i plany na przyszłość

Robert Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, w sobotę ogłosił swoje odejście z Barcelony po obecnym sezonie, a jego decyzja została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych. W bieżącym sezonie La Liga strzelił 13 goli, jednak jego rola w zespole systematycznie malała, co skutkowało mniejszą liczbą występów w wyjściowym składzie.

Od lipca 2022 roku, Lewandowski reprezentował barwy "Dumy Katalonii", zdobywając w ciągu czterech sezonów trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), Puchar Hiszpanii (2025) oraz trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Niedzielny mecz był jego 192. występem w koszulce Barcelony, z dorobkiem 119 goli, co plasuje go na 14. miejscu na klubowej liście strzelców wszech czasów.

Przyszłość polskiego napastnika pozostaje niewiadoma, jednak wiele wskazuje na jego przenosiny poza Europę, z kierunkami takimi jak Arabia Saudyjska lub Stany Zjednoczone. Barcelona, już pewna mistrzostwa kraju z 94 punktami, zmierzy się za tydzień w ostatnim meczu sezonu na wyjeździe z Valencią, co będzie definitywnym pożegnaniem Lewandowskiego z "Barcą".

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.