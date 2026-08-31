Siostra Wandy Traczyk-Stawskiej została pochowana zaledwie 6 dni wcześniej. Jej synem jest Jacek Wszoła

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Przed śmiercią bohaterki Powstania Warszawskiego zmarła jej siostra

Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej zaplanowano na poniedziałek, 31 sierpnia. Rozpoczną się one nabożeństwem w kościele Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Następnie uczestnicy pożegnania przemieszczą się na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej 54/58, gdzie około godziny 15.30 odbędzie się ceremonia pochówku. Mało znanym faktem jest, że zaledwie sześć dni przed śmiercią Wandy Traczyk-Stawskiej odeszła jej młodsza o trzy lata siostra. Kazimiera Wszoła to matka Jacka Wszoły, słynnego polskiego lekkoatlety i złotego medalisty igrzysk olimpijskich z 1976 roku w skoku wzwyż. Ostatnie pożegnanie Kazimiery Wszoły miało miejsce 25 sierpnia na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim.

Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Data i miejsce pogrzebu

Zdjęcia Wandy Traczyk-Stawskiej

24

Kim była Kazimiera Wszoła, siostra Wandy Traczyk-Stawskiej?

Kazimiera Wszoła została pochowana we wspólnym grobie ze swoim mężem, Romanem Wszołą. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się miejsce spoczynku Bronisławy i Szczepana Traczyków, czyli rodziców obu sióstr. Pani Kazimiera zmarła i została pochowana dokładnie sześć dni przed siostrą. Życie siostry Wandy Traczyk-Stawskiej było silnie powiązane ze sportem. Była ona nauczycielką wychowania fizycznego i pracowała jako trenerka gimnastyki w klubie CWKS Legia Warszawa. Jej mąż również był nauczycielem WF-u i zajmował się szkoleniem lekkoatletów.

Wanda Traczyk-Stawska spocznie obok słynnych aktorek. Zaskakujący wybór cmentarza

Rodzeństwo miało jeszcze brata. Tadeusz Traczyk stracił życie w czasie Powstania Warszawskiego. Miał wówczas 19 lat.