Nie tylko kwiaty. Te rośliny potrafią ozdobić ogród wtedy, gdy większość zaczyna już tracić urok

Jesienią ogród wcale nie musi tracić swojego uroku, ponieważ istnieje wiele roślin, które właśnie po zakończeniu letniego sezonu zaczynają prezentować się wyjątkowo efektownie.

Warto już na etapie planowania rabat pomyśleć o gatunkach, które będą atrakcyjne o różnych porach roku, dzięki czemu ogród nie pozostanie pusty i nijaki po przekwitnięciu letnich roślin.

Jesienne dekoracje mogą przybierać różne formy i nie zawsze muszą kojarzyć się z kolorowymi kwiatami, ponieważ równie efektownie potrafią wyglądać inne części roślin.

Odpowiednio dobrane gatunki sprawiają, że ogród może zachwycać znacznie dłużej, a nawet w chłodniejszych miesiącach nadal przyciągać wzrok ciekawymi kolorami i formami.

Warto pomyśleć o swoim ogrodzie już podczas planowania rabat. Dzięki odpowiedniemu doborowi gatunków ogród może zmieniać się wraz z porami roku, zamiast tracić cały urok po zakończeniu letniego kwitnienia.

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Kolorowe liście zamiast kwiatów

Jedną z najciekawszych jesiennych dekoracji są krzewy o intensywnie przebarwiających się liściach. Klony, derenie czy niektóre odmiany berberysów potrafią jesienią przybierać odcienie czerwieni, pomarańczy, żółci i purpury.

Warto zwrócić uwagę także na trawy ozdobne. Ich suche źdźbła i kwiatostany pozostają dekoracyjne długo po zakończeniu sezonu. Przy porannym szronie mogą wyglądać wręcz bajkowo. Jesienią atrakcyjności nabierają również rośliny, które wytwarzają ozdobne owoce.

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Ogród może być piękny aż do zimy

Dobrym przykładem są ogniki, irgi czy niektóre odmiany berberysów, których kolorowe owoce pozostają na gałęziach długo po opadnięciu części liści. Mogą stanowić mocny akcent kolorystyczny na tle coraz bardziej stonowanego ogrodu.

Nie warto więc projektować rabat wyłącznie z myślą o czerwcu czy lipcu. Jeśli wybierzemy rośliny o różnych terminach atrakcyjności, ogród może prezentować się interesująco przez znacznie większą część roku.

Czasem wystarczy kilka dobrze dobranych krzewów lub traw, aby jesienna przestrzeń wcale nie wyglądała na uśpioną.