Te zdjęcia ukazują skalę dramatu II wojny światowej. Od jej wybuchu mija 87 lat

1 września 1939 roku nad większością polskich miejscowości unosiły się kłęby szarego, duszącego dymu. Bombardowania rozpoczęły się już od pierwszego dnia II wojny światowej - największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Niemal całe w gruzach legło Jasło. Unicestwieniu uległo 80% powierzchni Warszawy, 55% Poznania i 75% Białegostoku. Kraków ucierpiał w niewielkim stopniu, jednak w mieście zniszczonych zostało ponad 400 budynków i obiektów. Łódź z kolei, ze względu na swój przemysłowy charakter było ważnym ośrodkiem gospodarczym dla hitlerowskiej administracji. Z polskich miast zniknęły tablice z polskimi nazwami, włącznie z polskimi nazwami towarów sprzedawanych w sklepach. Nastąpiła przymusowa germanizacja, przesiedlenia, eksterminacja polskiej inteligencji, a także polskich Żydów, którzy trafiali do gett, obozów koncentracyjnych i obozów Zagłady. Z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotowaliśmy dla was galerię zdjęć, ukazującą dramat ludzi i mroczny czas wojny.

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Syreny wyją w Polsce 1.09.2026. To upamiętnienie wybuchu konfliktu

Co roku, 1 września punktualnie o godz. 12.00 w całej Polsce wyją syreny. Takie działanie ma na celu upamiętnienie wybuchu II wojny światowej. Nie inaczej będzie w tym roku. To moment, aby na chwilę się zatrzymać. Przypomnieć sobie, że 87 lat temu rozpoczął się najbardziej tragiczny w skutkach konflikt zbrojny. To też chwila, by zastanowić się, co obecnie dzieje się na świecie oraz starać się zapobiec, by podobne okrucieństwa już się nie wydarzyły.

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