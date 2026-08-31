Jan Frycz niebawem spocznie na Powązkach. Rodzina aktora ma ważną prośbę do żałobników

Jan Frycz odszedł niespodziewanie. Mimo choroby pracował do samego końca

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia. Informacja o odejściu wybitnego aktora dotarła do opinii publicznej z dwudniowym opóźnieniem. Smutną nowinę podał warszawski Teatr Narodowy, w którym artysta występował przez wiele lat. Aktor pozostawał aktywny zawodowo do ostatnich chwil swojego życia. W niedługim czasie przed śmiercią uczestniczył w przygotowaniach do nowej premiery teatralnej. Pod koniec sierpnia miał również rozpocząć zdjęcia na planie drugiej części znanej komedii „Nigdy w życiu”.

Informacja o ciężkiej chorobie aktora ujrzała światło dzienne dopiero po jego odejściu. Jak ustalił „Super Express”, Jan Frycz walczył z chorobą nowotworową. Informator z Teatru Narodowego przekazał dziennikowi, że artysta udawał się na zabiegi chemioterapii bezpośrednio po zakończeniu prób w teatrze.

W tym momencie trwają intensywne przygotowania do ceremonii pogrzebowej. Ostatnie pożegnanie wybitnego aktora odbędzie się w poniedziałek, 7 września. Artysta spocznie na cmentarzu Powązkowskim, a samo wydarzenie będzie miało charakter całkowicie świecki, bez udziału duchownego. Jak podało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pogrzeb będzie miał status uroczystości państwowej.

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Opublikowano nekrolog Jana Frycza. Jest prośba rodziny

30 września w serwisie Nekrologi.wyborcza.pl udostępniono oficjalny nekrolog Jana Frycza. Zamieszczono w nim wszelkie detale dotyczące zbliżającej się ceremonii żałobnej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 w Sali Pożegnań zlokalizowanej na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Następnie, o godzinie 13:00, z okolic Bramy św. Honoraty na Powązkach Starych wyruszy procesja do miejsca pochówku, które znajdzie się w Alei Zasłużonych.

Bliscy aktora sformułowali wyjątkowy apel do uczestników pogrzebu.

Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie - napisano w nekrologu.

Ta szlachetna prośba z pewnością spotkałaby się z uznaniem samego zmarłego aktora. Oprócz tego rodzina Jana Frycza zwróciła się z prośbą o powstrzymanie się od składania osobistych kondolencji.

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Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil