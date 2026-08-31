Jan Frycz niebawem spocznie na Powązkach. Rodzina aktora ma ważną prośbę do żałobników

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-31 10:24

Minęły już dwa tygodnie od śmierci Jana Frycza. Trwają właśnie przygotowania do uroczystości pogrzebowych wybitnego aktora. Do sieci trafił już nekrolog. Najbliżsi zmarłego artysty skierowali specjalny apel do osób planujących uczestniczyć w jego ostatnim pożegnaniu.

Jan Frycz odszedł niespodziewanie. Mimo choroby pracował do samego końca

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia. Informacja o odejściu wybitnego aktora dotarła do opinii publicznej z dwudniowym opóźnieniem. Smutną nowinę podał warszawski Teatr Narodowy, w którym artysta występował przez wiele lat. Aktor pozostawał aktywny zawodowo do ostatnich chwil swojego życia. W niedługim czasie przed śmiercią uczestniczył w przygotowaniach do nowej premiery teatralnej. Pod koniec sierpnia miał również rozpocząć zdjęcia na planie drugiej części znanej komedii „Nigdy w życiu”.

Informacja o ciężkiej chorobie aktora ujrzała światło dzienne dopiero po jego odejściu. Jak ustalił „Super Express”, Jan Frycz walczył z chorobą nowotworową. Informator z Teatru Narodowego przekazał dziennikowi, że artysta udawał się na zabiegi chemioterapii bezpośrednio po zakończeniu prób w teatrze.

W tym momencie trwają intensywne przygotowania do ceremonii pogrzebowej. Ostatnie pożegnanie wybitnego aktora odbędzie się w poniedziałek, 7 września. Artysta spocznie na cmentarzu Powązkowskim, a samo wydarzenie będzie miało charakter całkowicie świecki, bez udziału duchownego. Jak podało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pogrzeb będzie miał status uroczystości państwowej.

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Opublikowano nekrolog Jana Frycza. Jest prośba rodziny

30 września w serwisie Nekrologi.wyborcza.pl udostępniono oficjalny nekrolog Jana Frycza. Zamieszczono w nim wszelkie detale dotyczące zbliżającej się ceremonii żałobnej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 w Sali Pożegnań zlokalizowanej na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Następnie, o godzinie 13:00, z okolic Bramy św. Honoraty na Powązkach Starych wyruszy procesja do miejsca pochówku, które znajdzie się w Alei Zasłużonych.

Bliscy aktora sformułowali wyjątkowy apel do uczestników pogrzebu.

Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie - napisano w nekrologu.

Ta szlachetna prośba z pewnością spotkałaby się z uznaniem samego zmarłego aktora. Oprócz tego rodzina Jana Frycza zwróciła się z prośbą o powstrzymanie się od składania osobistych kondolencji.

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Aktor Jan Frycz. Obok nekrolog z informacją o pogrzebie na Powązkach. O szczegółach pożegnania przeczytasz na Eska.
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