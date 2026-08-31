Zdarzenie w Tarnobrzegu. Kierowca wysiadł z jadącego Mercedesa

Kierowca Mercedesa uderzył w ogrodzenie w Tarnobrzegu

Policjanci z Tarnobrzega zajęli się sprawą 24-letniego mężczyzny, który brał udział w niebezpiecznym zdarzeniu na ulicy Szpitalnej. Mieszkaniec powiatu ostrowieckiego kierował osobowym Mercedesem, który nie należał do niego. W trakcie jazdy mężczyzna zdecydował się opuścić poruszający się samochód. Pojazd pozbawiony kontroli kontynuował jazdę, aż uderzył w metalowe ogrodzenie jednej z posesji i je uszkodził. Po tym zdarzeniu kierowca oddalił się z miejsca kolizji, zostawiając uszkodzone auto.

Policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowieckiego

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu natychmiast rozpoczęli poszukiwania osoby, która mogła prowadzić Mercedesa. Podczas patrolowania terenu mundurowi zauważyli mężczyznę, którego wygląd odpowiadał poczynionym wcześniej ustaleniom. Funkcjonariusze zatrzymali 24-latka, a przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że był on trzeźwy. W trakcie weryfikacji jego danych w policyjnych systemach informatycznych na jaw wyszły dodatkowe okoliczności dotyczące jego uprawnień. Okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą pojazdu.

Jazda pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 24-latkowi zarzutu prowadzenia pojazdu mechanicznego na drodze publicznej pomimo obowiązującej decyzji administracyjnej. Uprawnienia mężczyzny zostały wcześniej cofnięte przez Starostę Ostrowieckiego. Mieszkaniec powiatu ostrowieckiego przyznał się do zarzucanego mu czynu podczas składania wyjaśnień. Za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień grozi mu teraz kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Mężczyzna poniesie również konsekwencje za naruszenie zasad ostrożności podczas kierowania Mercedesem.

Źródło: Policja.pl