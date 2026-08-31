Pod żadnym pozorem nie rób tego we wrześniu, jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie pecha. Z tymi działaniami lepiej poczekać na inne miesiące

Wrzesień w dawnych wierzeniach był miesiącem pełnym znaków, w którym unikanie pewnych czynności miało kluczowe znaczenie.

Według ludowych przekazów, tych czynności należało unikać we wrześniu, aby nie ściągnąć na siebie pecha.

Odkryj, jakie działania uznawano za ryzykowne i dowiedz się, dlaczego ich unikanie było tak ważne dla naszych przodków.

Wrzesień pełen przesądów. Skąd wzięły się te wierzenia?

Dawniej przełom lata i jesieni miał ogromne znaczenie dla mieszkańców wsi. Kończyły się żniwa, zmieniała się pogoda, a dni stawały się coraz krótsze. Od tego, jak przebiegnie końcówka sezonu, zależało przygotowanie gospodarstwa do zimy. Nic więc dziwnego, że wokół września narosło sporo wierzeń. Ludzie uważnie obserwowali przyrodę, pogodę i zachowanie zwierząt. Nietypowe zdarzenie łatwo mogło zostać uznane za zapowiedź czegoś, co dopiero miało nadejść. Do dziś część tych przesądów funkcjonuje w ludowej tradycji, choć traktujemy je raczej z przymrużeniem oka.

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Nie zaczynaj wszystkiego od nowa

Jednym z motywów związanych z przełomem lata i jesieni jest ostrożność wobec dużych zmian. Dawniej wrzesień oznaczał przede wszystkim przygotowanie do chłodniejszych miesięcy, a niekoniecznie dobry moment na przewracanie życia do góry nogami. Z tego powodu w niektórych ludowych przekazach przestrzegano przed podejmowaniem pochopnych, przełomowych decyzji. Wielkie przeprowadzki, rozpoczynanie kosztownych przedsięwzięć czy gwałtowne zmiany miały być odkładane na bardziej sprzyjający czas.

Nie pożyczaj pieniędzy we wrześniu

Przesądy dotyczące pieniędzy pojawiają się w kulturze ludowej bardzo często. Wrzesień również doczekał się własnych ostrzeżeń związanych z finansami. W tradycyjnych wierzeniach warto było uważać na pożyczanie i rozdawanie pieniędzy, zwłaszcza jeśli sytuacja finansowa gospodarstwa była niepewna. Pieniądze symbolizowały bezpieczeństwo, dlatego ich utrata mogła być odbierana jako zły znak. Stąd już tylko krok do popularnego przekonania, że niektóre finansowe decyzje lepiej odłożyć. Zwłaszcza te podejmowane pod wpływem impulsu.

Tego lepiej nie robić we wrześniu

Co ciekawe, dawne wierzenia ostrzegały również przed zaręczynami we wrześniu. Według przesądów podjęcie tak ważnej decyzji w tym miesiącu miało zwiastować problemy w relacji. Nawet jeśli związek wydawał się być szczęśliwy i harmonijny, zaręczyny we wrześniu miały przynosić pecha.

Wrześniowe przesądy to przede wszystkim znak dawnych tradycji

Dziś trudno wyobrazić sobie, że przeprowadzka, pożyczka pieniędzy, zaręczyny czy rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia w konkretnym miesiącu miałoby automatycznie przynieść pecha. A jednak dawne przesądy mówią sporo o mentalności ludzi żyjących w czasach, gdy wiele rzeczy pozostawało poza ich kontrolą. Zmieniające się pory roku, nieprzewidywalna pogoda i niepewność związana z przyszłymi zbiorami sprawiały, że szukano znaków niemal wszędzie. Jeśli więc we wrześniu planujesz wielką życiową rewolucję, nie musisz od razu odkładać jej z powodu przesądu. Ale odrobina rozwagi na pewno nikomu nie zaszkodzi.

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