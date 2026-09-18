ME siatkarzy. Kto zagra z Polską w ćwierćfinale?

Start fazy pucharowej w Sofii

Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w decydującą fazę. Walka o medale rozpocznie się w sobotę od spotkania reprezentacji Polski z Łotwą. Biało-czerwoni przystępują do tego meczu po fazie grupowej, w której zanotowali cztery zwycięstwa i jedną porażkę z Bułgarią 2:3.

W turnieju bierze udział jeszcze 16 drużyn, które rozgrywają swoje mecze w Sofii oraz Turynie. Cztery najlepsze zespoły pojadą do Mediolanu, gdzie odbędą się najważniejsze spotkania decydujące o ostatecznym układzie sił na podium mistrzostw Europy.

Kto będzie rywalem w ćwierćfinale?

Oprócz meczu polskiej kadry, w sobotę w Sofii odbędzie się także starcie współgospodarzy turnieju, Bułgarów, z reprezentacją Niemiec. Zwycięzca tego pojedynku zagra z Polską w ćwierćfinale, jeśli broniący tytułu Polacy pokonają wcześniej Łotwę. Ćwierćfinały zaplanowano na wtorek.

Rywalizacja o miejsca na podium odbędzie się w Mediolanie. Półfinały rozegrane zostaną 25 września, natomiast wielki finał oraz spotkanie o brązowy medal zaplanowano na kolejny dzień, 26 września.