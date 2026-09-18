Niemiecki trik na kuny w aucie podbija serca kierowców. Zwierzęta boją się zbliżyć do samochodu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-18 13:19

Wraz z nadejściem jesieni kuny często ukrywają się w naszych samochodach w poszukiwaniu ciepła. Mogą tam dokonać wielu uszkodzeń, dlatego warto poznać sprawdzony sposób na zabezpieczenie pojazdu. Wypróbuj trik stosowany przez Niemców, aby skutecznie odstraszyć te szkodniki.

Sposób na kunę w aucie
Autor: Skowis-foto/ Shutterstock
  • W okresie jesiennym kuny często szukają ciepła pod maską samochodu, co może prowadzić do zniszczenia kabli.
  • Dzięki niemieckiej metodzie możemy skutecznie odstraszyć te zwierzęta, wykorzystując ich czułe opuszki łap.
  • Tani i bezpieczny dla zwierząt sposób pozwala skutecznie zabezpieczyć pojazd przed uszkodzeniami!

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Jak ochronić auto przed kunami? Poznaj niemiecką metodę

Dla wielu kierowców i właścicieli posesji obecność kun stanowi spory problem. Każdy zastanawia się, jak zabezpieczyć swoje mienie przed inwazją tych szkodników. W chłodniejsze miesiące zwierzęta te chętnie wchodzą pod maski samochodów, by się ogrzać, co często kończy się przegryzionymi przewodami instalacji elektrycznej. Naprawa takich zniszczeń bywa bardzo kosztowna i może uniemożliwić korzystanie z pojazdu. Z tego powodu kierowcy zza zachodniej granicy opracowali niezawodny trik, który chroni samochód przed kunami.

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Siatka pod silnikiem to najlepszy odstraszacz. Kuny będą omijać pojazd

Niemieccy kierowcy bardzo chętnie korzystają z tak zwanej "metody siatkowej", by pozbyć się problemu z kunami. Polega ona na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki tuż pod komorą silnika. Można rozłożyć ją luźno na ziemi lub przymocować do prostego drewnianego stelaża. Sekret tego rozwiązania tkwi we wrażliwych łapach kun. Kiedy zwierzę staje na siatce, ta zaczyna się ruszać i wydawać dźwięki, co skutecznie zniechęca szkodnika do wchodzenia wyżej. Dzięki temu prostemu i humanitarnemu sposobowi kuna z pewnością wybierze inne miejsce na nocleg.

Dodatkowe sposoby na kuny w samochodzie

Oprócz siatki warto zastosować też inne środki ochrony pojazdu. Dobrym pomysłem jest zamontowanie specjalnych osłonek na kable, które zapobiegną ich zniszczeniu przez ostre zęby zwierząt. Ponieważ kuny lubią cień i spokój, pozostawienie auta w oświetlonym miejscu może je skutecznie odstraszyć. Innym ciekawym patentem jest wykorzystanie psiej sierści. Zapakowanie jej w mały woreczek i umieszczenie pod maską sprawi, że kuna wyczuje naturalnego wroga i szybko oddali się od naszego samochodu.

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