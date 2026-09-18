Przekręć ten element w oknie, a zaoszczędzisz na rachunkach. Tryb zimowy ochronią przed utratą ciepła

Nadchodzące przymrozki to zawsze obciążenie dla portfela – przewiewne okna powodują ucieczkę ciepła i wyższe opłaty.

Przestawienie okien na tryb zimowy jest niezwykle łatwe: wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało.

Dowiedz się, jak błyskawicznie i samodzielnie uszczelnić okna, oszczędzając tym samym na kosztach ogrzewania przez całą zimę!

Przekręć ten element w oknie, a rachunki za ogrzewanie w sezonie pozytywnie cię zaskoczą

Mimo że sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, chłodniejsze noce przypominają o konieczności zatrzymania ciepła w mieszkaniach. Metod na zapewnienie sobie ciepła w domu bez drastycznego podwyższania kosztów jest wiele, jednak fundamentem pozostaje uszczelnienie okien. To właśnie nieszczelności powodują największe straty, wymuszając na kaloryferach intensywniejszą pracę. Efektem są oczywiście znacznie wyższe rachunki. Odpowiednia regulacja okien przed zimą jest więc niezbędna. Zamiast wzywać specjalistę, możesz to zrobić samodzielnie, oszczędzając przy tym pieniądze. Wystarczy wziąć śrubokręt, dokręcić odpowiednią śrubkę, a koszty ogrzewania znacznie spadną.

Sposób na ciepło w domu. Samodzielna regulacja okien plastikowych na zimę

Regulację okien na tryb zimowy rozpocznij od otwarcia skrzydła i zdjęcia osłony z zawiasu. Odsłonisz w ten sposób śrubę regulacyjną, którą należy dopasować kluczem imbusowym. Kręcąc w prawo, unosisz skrzydło, kręcąc w lewo – obniżasz. Poprawnie ustawione okno musi otwierać się, zamykać i uchylać bez najmniejszego oporu. Kolejny etap to zwiększenie docisku skrzydła do ościeżnicy. Zlokalizuj metalowe bolce (rolki ryglujące) na okuciach – znajdziesz je na górze, na dole i pośrodku. Aby ustawić okno w trybie zimowym, przekręć je o 90 stopni w stronę wnętrza pokoju.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Jak sprawdzić, czy okna są szczelne?

Aby błyskawicznie ocenić szczelność okien, wystarczy przyjrzeć się firankom lub zasłonom. Ich delikatny ruch przy zamkniętym oknie jednoznacznie wskazuje na potrzebę regulacji. Innym niezawodnym testem jest użycie zwykłej kartki papieru. Wsuń ją między ramę a skrzydło, po czym zamknij okno. Jeśli przy pociągnięciu kartka z łatwością wysunie się ze szczeliny, to dowód na to, że twoje okna przepuszczają zimne powietrze.