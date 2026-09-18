Lotto: 45 milionów złotych czeka na zwycięzcę. Wielka kumulacja już w sobotę

Lotto od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier liczbowych w Polsce. Dla jednych jest okazją do sprawdzenia szczęścia, dla innych niewielkim rytuałem związanym z typowaniem ulubionych liczb. Jedno pozostaje niezmienne: kiedy kumulacja rośnie do kilkudziesięciu milionów złotych, zainteresowanie grą wyraźnie wzrasta.

45 milionów złotych w puli

Najbliższe losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 19 września 2026 roku o godz. 22:00. Główna wygrana wynosi obecnie 45 mln zł. Poprzednia kumulacja nie została rozbita, dlatego cała pula na „szóstkę” przechodzi do kolejnego losowania.

W Lotto losowanych jest sześć liczb spośród 49. Główna wygrana przypada osobie lub osobom, które poprawnie wytypują wszystkie sześć. Jeśli „szóstkę” trafi tylko jeden gracz, może on otrzymać całą pulę przeznaczoną na wygraną I stopnia. Jeśli zwycięzców będzie więcej, pula zostanie między nich podzielona.

Warto pamiętać, że kumulacja nie oznacza, że pieniądze czekają wyłącznie na osobę, która trafi wszystkie liczby. W każdym losowaniu padają także wygrane niższych stopni – za trafienie pięciu, czterech lub trzech liczb.

Nie trzeba znać żadnego „systemu”

Lotto daje kilka możliwości typowania. Można samodzielnie wybrać sześć liczb, zdać się na losowy wybór, czyli „chybił trafił”, albo połączyć oba sposoby w opcji Mix. Możliwa jest również gra systemem, w której typuje się od siedmiu do dwunastu liczb.

W przypadku systemu każda kombinacja sześciu liczb utworzona z wybranego zestawu jest uwzględniana w zakładzie. Oznacza to więcej kombinacji, a tym samym większą liczbę zawartych zakładów w ramach jednego systemu.

Dla osób, które wolą nie ograniczać się do jednego losowania, dostępna jest także gra na wiele losowań. W punkcie LOTTO można zawrzeć zakład na wybrane losowania spośród dziesięciu najbliższych, a online skorzystać z opcji subskrypcji.

Od Toto-Lotka do współczesnego Lotto

Historia gry sięga 1957 roku. Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku, a gra nosiła wówczas nazwę Toto-Lotek. Była pierwszą i przez 16 lat jedyną grą liczbową Totalizatora Sportowego.

W 1975 roku Toto-Lotek zmienił nazwę na Duży Lotek. Kolejnym ważnym momentem był 1996 rok, kiedy wprowadzono mechanizm kumulacji. Od tej pory, jeśli w danym losowaniu nikt nie trafia głównej wygranej, pula na „szóstkę” przechodzi do następnego losowania.

Nazwa Lotto pojawiła się w 2009 roku. Trzy lata później do gry dołączyła opcja Lotto Plus, a od 2018 roku zakłady można zawierać również przez internet.

Dziś Lotto można zagrać w ponad 29 700 punktach LOTTO, a także online na lotto.pl i za pośrednictwem aplikacji mobilnej LOTTO.

Miliony wygrane przez lata

Liczby pokazują skalę popularności gry. Na dzień 30 czerwca 2026 roku w Polsce było już 1723 Lottomilionerów. Najwyższa dotychczasowa wygrana w Lotto wyniosła 36 726 210,20 zł.

Nie brakuje również rekordowych losowań, w których główna wygrana przypadła wielu osobom. 7 listopada 2024 roku „szóstkę” trafiło aż 11 graczy. Każdy z nich otrzymał po 220 722,30 zł.

Bywały też sytuacje, w których zwycięzcy długo nie zgłaszali się po swoje pieniądze. W 2010 roku gracz, który trafił ponad 10,6 mln zł, przez ponad miesiąc nie odebrał wygranej. Jeszcze większa wygrana – 29 465 370,60 zł – czekała w 2012 roku na zwycięzcę z Bolimowa przez około półtora miesiąca.

Nie tylko „szóstka”

Lotto jest grą kumulacyjną, ale każda rozbita kumulacja oznacza także wypłaty na niższych stopniach. W zależności od liczby zawartych zakładów i liczby zwycięzców w poszczególnych stopniach w każdym losowaniu pojawiają się dziesiątki tysięcy wygranych.

Za trafienie trzech liczb gwarantowana wygrana wynosi obecnie 35 zł. Wygrana za „czwórkę” to zazwyczaj kilkaset złotych, a za „piątkę” – najczęściej kilka tysięcy złotych. Wysokość wygranych w poszczególnych losowaniach zależy jednak od liczby zawartych zakładów oraz liczby wygranych w danym stopniu.

Od 18 sierpnia 2026 roku obowiązuje także nowa cena zakładu Lotto. Wynosi ona 5 zł, z czego 4 zł stanowi stawka, a 1 zł dopłata. Dopłaty trafiają na fundusze celowe wspierające m.in. sport i kulturę.

Jest też Lotto Plus

Do podstawowego zakładu Lotto można za dodatkową złotówkę dołączyć opcję Plus. Daje ona możliwość gry o dodatkową główną wygraną w wysokości 1 mln zł. Szansa na główną wygraną w Lotto Plus jest taka sama jak w podstawowym Lotto i wynosi 1 do 13 983 816.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22:00.

Najbliższe będzie jednak szczególne dla wszystkich, którzy lubią myśleć o tym, co można zrobić z naprawdę dużą wygraną. 45 milionów złotych czeka na rozstrzygnięcie już w sobotę, 19 września.

Czy tym razem padnie „szóstka” i pula zostanie rozbita? Odpowiedź poznamy podczas wieczornego losowania.