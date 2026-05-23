Wzruszający hołd dla Stanisława Soyki w Sopocie. Gwiazdy zaśpiewały jego wielki przebój

Stanisław Soyka upamiętniony podczas Polsat Hit Festiwal w Sopocie

Sopocka scena regularnie gwarantuje ogromne emocje, a Polsat Hit Festiwal stanowi absolutną czołówkę krajowych imprez rozrywkowych. W tym roku, poza standardowymi występami największych gwiazd, organizatorzy zadbali o chwile pełne zadumy. Publiczność mogła przeżyć wyjątkowy moment upamiętniający zmarłego Stanisława Soykę. Ten artysta zapisał się w historii polskiej fonografii. Jego specyficzny styl, niezwykła wrażliwość oraz unikalna barwa głosu zbudowały status prawdziwej ikony. Do dziś jego piosenki rozbrzmiewają na antenach radiowych oraz scenach.

Poruszający hołd dla Stanisława Soyki. Artyści zaśpiewali utwór "Tolerancja"

W trakcie koncertu twórcy festiwalu przygotowali segment zadedykowany pamięci muzyka. Na scenie wyświetlono archiwalne fotografie Stanisława Soyki. Zgromadzona publiczność zareagowała niezwykle emocjonalnie, a w amfiteatrze momentalnie zapanowała bardzo podniosła atmosfera.

Wszyscy zaproszeni wokaliści oddali cześć zmarłemu twórcy, śpiewając wspólnie jego legendarny przebój "Tolerancja". Ten niezwykły występ spotkał się z gigantycznym aplauzem widowni, która nie potrafiła ukryć łez. Rozrywkowa część wieczoru zeszła na drugi plan, robiąc miejsce na zadumę i wspomnienia.

Stanisław Soyka przez całą karierę wymykał się sztywnym podziałom gatunkowym. Artysta płynnie mieszał jazz, pop i utwory poetyckie, kreując swój autorski język dźwiękowy. Piosenki pełne głębokich emocji sprawiły, że przez lata zgromadził wokół siebie rzeszę lojalnych fanów.

