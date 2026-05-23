Raków Częstochowa wygrywa z Arką 3:0. Jak wpłynęło to na ich pozycję w tabeli?

Raków Częstochowa wygrywa z Arką Gdynia

Raków Częstochowa zakończył sezon Ekstraklasy zwycięstwem, pokonując na własnym boisku Arkę Gdynia wynikiem 3:0 (1:0). Mimo pewnej wygranej, „Czerwono-Niebiescy” nie zdołali poprawić swojej pozycji w tabeli, ostatecznie plasując się na czwartym miejscu. Spotkanie to zgromadziło 5 500 widzów na stadionie.

Bramki dla Rakowa zdobyli Marko Bulat w 37. minucie, Jonatan Braut Brunes w 71. minucie oraz Jean Carlos Silva w 75. minucie. Mecz miał również wymiar sentymentalny, ponieważ był to ostatni występ w barwach Rakowa dla Iviego Lopeza i Zorana Arsenicia, którzy od 2020 roku byli kluczowymi zawodnikami zespołu.

Pierwsza połowa: przewaga Rakowa bez bramek

Gospodarze, pomimo roli faworytów przeciwko już zdegradowanej Arce, napotkali na długotrwały opór. W pierwszym kwadransie Raków miał trzy szanse na zdobycie gola, w tym dwie po strzałach z rzutów wolnych Marko Bulata, które nie trafiły jednak w światło bramki. W 10. minucie Jonatan Brunes upadł w polu karnym, ale sędzia Tomasz Kwiatkowski nie odgwizdał faulu.

W 20. minucie Arka oddała pierwszy celny strzał, który bez problemu obronił bramkarz Rakowa, Kacper Trelowski. Po zamieszaniu pod bramką Rakowa po rzutach rożnych wykonywanych przez Dawida Gojnego, Trelowski musiał interweniować jedynie raz. Przełamanie nastąpiło w 37. minucie, kiedy Adriano Amorim wypracował pozycję Bulatowi, który celnie uderzył, dając Rakowowi prowadzenie 1:0.

Kontrowersje i rozstrzygnięcia drugiej części gry

Tuż po przerwie Raków zintensyfikował ataki, spychając Arkę do defensywy. W 49. minucie sędzia początkowo podyktował rzut karny dla Rakowa i pokazał czerwoną kartkę Dawidowi Gojnemu za domniemany faul na Patryku Makuchu. Jednak po weryfikacji sytuacji na monitorze VAR, obie decyzje zostały anulowane.

Pomimo wielu okazji, takich jak groźny strzał Brunesa w 53. minucie, Raków długo nie potrafił podwyższyć prowadzenia. Fran Tudor również próbował z dystansu, ale bezskutecznie. Arka sporadycznie kontrowała, lecz Patryk Szysz ponownie spudłował. Kluczowe okazały się minuty między 71. a 75., gdy Brunes i Silva zdobyli kolejne bramki, ustalając wynik na 3:0.

Pożegnania gwiazd i ostateczny wynik

Raków mógł powiększyć swoje zwycięstwo, ale ostateczny wynik 3:0 w pełni usatysfakcjonował częstochowian. Arka w 88. minucie miała jeszcze szansę na honorowe trafienie po strzale głową Dawida Abramowicza, ale Kacper Trelowski zdołał odbić piłkę ponad poprzeczką, utrzymując czyste konto.

Po zakończeniu spotkania na murawie odbyło się oficjalne pożegnanie Zorana Arsenicia i Iviego Lopeza. Obaj zawodnicy, którzy przez lata byli filarami Rakowa Częstochowa, zostali długo i entuzjastycznie fetowani przez kibiców, żegnając się z klubem po udanej karierze.

