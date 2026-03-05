Wzruszające sceny w "Must Be The Music". Sebastian Karpiel-Bułecka nie krył łez

Już w najbliższy piątek na antenę Polsatu powraca kultowy format "Must Be The Music". Premierowy odcinek nowej edycji przyniesie ogromne emocje za sprawą występu Julity Kaczyńskiej. Jej osobista interpretacja utworu poruszyła jurorów do głębi, a Sebastian Karpiel-Bułecka podziękował jej za te chwile wyjątkowymi słowami.

Powrót "Must Be The Music" na antenę Polsatu

Program, który przez lata był wizytówką stacji, zniknął z ramówki w 2018 roku, pozostawiając po sobie bogatą historię. Przez siedem lat emisji "Must Be The Music" wypromował wiele gwiazd, które na stałe wpisały się w krajobraz polskiej sceny muzycznej, w tym zespół Enej, triumfatora pierwszej edycji. Edward Miszczak oficjalnie zapowiedział reaktywację show podczas ubiegłorocznego festiwalu w Sopocie. Stacja sfinalizowała przygotowania i już w ten piątek widzowie będą mogli zobaczyć otwarcie zupełnie nowego sezonu.

Julita Kaczyńska uczestniczką talent show

Wśród debiutantów pojawiających się w pierwszym odcinku "Must Be The Music" znalazła się 30-letnia Julita Kaczyńska z Łomży. Na co dzień pracuje jako trenerka wokalna, łącząc pasję do muzyki z wychowywaniem dziecka. Jak sama przyznaje, macierzyństwo jest dla niej najważniejszą rolą, ale to śpiew stanowi dla niej idealną płaszczyznę do wyrażania najgłębszych emocji i nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Poruszający występ i reakcja Sebastiana Karpiela-Bułecki

Artystka wykorzystuje swój talent nie tylko na scenie komercyjnej, ale również w działalności charytatywnej. Regularnie występuje dla osób chorych, potrzebujących wsparcia oraz osadzonych w zakładach karnych. Te trudne, ale ważne spotkania całkowicie zmieniły jej perspektywę i pozwoliły dostrzec niezwykłą siłę oddziaływania muzyki.

„Śpiewanie dla osób, właśnie takich pogubionych, dało mi takie oczyszczenie. Każdy w życiu niesie jakiś bagaż, jakieś doświadczenia. Poczułam, że nie mogę o nich zapominać w swojej drodze muzycznej” – wyznała

Przed jury Julita wykonała utwór „Powiedz mi, tato”. Był to wybór podyktowany osobistymi przeżyciami, związanymi z bolesną stratą ojca i wciąż żywą tęsknotą. Emocjonalny ładunek tego występu nie pozostał bez echa. Lider zespołu Zakopower, Sebastian Karpiel-Bułecka, był wyraźnie poruszony autentycznością uczestniczki.

„Wyśpiewałaś tu kawałek siebie. Mnie to dotknęło bardzo emocjonalnie, wzruszyłem się i dziękuję Ci, bo dla takich chwil jestem tu w programie” – powiedział.

Cały występ oraz werdykt jurorów widzowie poznają już niebawem. Emisja pierwszego odcinka nowej edycji zaplanowana jest na piątek, 6 marca. Program startuje punktualnie o godzinie 21:00 w Polsacie.

