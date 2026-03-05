Wzruszające sceny w "Must Be The Music". Sebastian Karpiel-Bułecka nie krył łez

Powrót "Must Be The Music" na antenę Polsatu

Program, który przez lata był wizytówką stacji, zniknął z ramówki w 2018 roku, pozostawiając po sobie bogatą historię. Przez siedem lat emisji "Must Be The Music" wypromował wiele gwiazd, które na stałe wpisały się w krajobraz polskiej sceny muzycznej, w tym zespół Enej, triumfatora pierwszej edycji. Edward Miszczak oficjalnie zapowiedział reaktywację show podczas ubiegłorocznego festiwalu w Sopocie. Stacja sfinalizowała przygotowania i już w ten piątek widzowie będą mogli zobaczyć otwarcie zupełnie nowego sezonu.

Julita Kaczyńska uczestniczką talent show

Wśród debiutantów pojawiających się w pierwszym odcinku "Must Be The Music" znalazła się 30-letnia Julita Kaczyńska z Łomży. Na co dzień pracuje jako trenerka wokalna, łącząc pasję do muzyki z wychowywaniem dziecka. Jak sama przyznaje, macierzyństwo jest dla niej najważniejszą rolą, ale to śpiew stanowi dla niej idealną płaszczyznę do wyrażania najgłębszych emocji i nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Poruszający występ i reakcja Sebastiana Karpiela-Bułecki

Artystka wykorzystuje swój talent nie tylko na scenie komercyjnej, ale również w działalności charytatywnej. Regularnie występuje dla osób chorych, potrzebujących wsparcia oraz osadzonych w zakładach karnych. Te trudne, ale ważne spotkania całkowicie zmieniły jej perspektywę i pozwoliły dostrzec niezwykłą siłę oddziaływania muzyki.

„Śpiewanie dla osób, właśnie takich pogubionych, dało mi takie oczyszczenie. Każdy w życiu niesie jakiś bagaż, jakieś doświadczenia. Poczułam, że nie mogę o nich zapominać w swojej drodze muzycznej” – wyznała

Przed jury Julita wykonała utwór „Powiedz mi, tato”. Był to wybór podyktowany osobistymi przeżyciami, związanymi z bolesną stratą ojca i wciąż żywą tęsknotą. Emocjonalny ładunek tego występu nie pozostał bez echa. Lider zespołu Zakopower, Sebastian Karpiel-Bułecka, był wyraźnie poruszony autentycznością uczestniczki.

„Wyśpiewałaś tu kawałek siebie. Mnie to dotknęło bardzo emocjonalnie, wzruszyłem się i dziękuję Ci, bo dla takich chwil jestem tu w programie” – powiedział.

Cały występ oraz werdykt jurorów widzowie poznają już niebawem. Emisja pierwszego odcinka nowej edycji zaplanowana jest na piątek, 6 marca. Program startuje punktualnie o godzinie 21:00 w Polsacie.

