Syn Edyty Górniak zniknął z show-biznesu. Nie opuścił jednak premiery filmu o mamie. Allan Enso zadał szyku

Film dokumentalny o Edycie Górniak na SkyShowtime

Na platformie SkyShowtime zadebiutowała produkcja zatytułowana „Edyta Górniak”, będąca filmowym portretem jednej z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Dokument nie skupia się wyłącznie na jej sukcesach scenicznych, ale pozwala zajrzeć za kulisy życia prywatnego diwy, ukazując ją w codziennych sytuacjach bez blasku fleszy. Istotną część narracji stanowi relacja piosenkarki z jej synem, Allanem. Młody raper i producent muzyczny, który jakiś czas temu podjął decyzję o wycofaniu się z głównego nurtu show-biznesu, dla tego wydarzenia zrobił jednak wyjątek.

Obecność 21-latka podczas promocji filmu o sławnej mamie była niemal obowiązkowa. Allan, kojarzony dotychczas z ekstrawagancją, masywnymi łańcuchami i nietypowymi okularami, tym razem zaskoczył wszystkich zmianą wizerunku. Zamiast luźnych ubrań, wybrał klasyczną elegancję, pozując fotoreporterom w ciemnym, idealnie skrojonym garniturze z czarną muchą i białą poszetką.

Tak dziś wygląda Allan Enso

Młody artysta, znany z zamiłowania do odważnych eksperymentów modowych, tym razem postawił na ponadczasowy szyk. Na premierze zaprezentował się w dwuczęściowym garniturze w odcieniu głębokiej czerni. Całość stylizacji dopełniały przemyślane akcesoria: śnieżnobiała poszetka oraz okulary w delikatnych, metalowych oprawkach, które zastąpiły dotychczasowe, krzykliwe modele. Uwagę zwracała również fryzura Allana – włosy zostały gładko zaczesane do tyłu w stylu slick back, co w połączeniu z lśniącymi półbutami nadało mu niezwykle dojrzałego wyglądu.

