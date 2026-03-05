Tomasz Karolak o powrocie do Violi Kołakowskiej. Jego reakcja nie pozostawia złudzeń?

Burzliwe losy związku Tomasza Karolaka i Violi Kołakowskiej od dawna elektryzują opinię publiczną. Aktorzy poznali się w 2006 roku podczas pracy nad serialem "Kryminalni" i niemal natychmiast trafili na czołówki gazet. Ich relacja przypominała sinusoidę pełną rozstań i powrotów, co nie przeszkodziło im w założeniu rodziny. Para wspólnie wychowuje dwoje dzieci: pełnoletnią już córkę Lenę oraz młodszego od niej o sześć lat syna Leona.

Stworzenie domowego ogniska nie zagwarantowało im spokoju, a media regularnie donosiły o kolejnych kryzysach w ich życiu prywatnym. Sami bohaterowie tych doniesień zazwyczaj unikali wylewności i rzadko dzielili się szczegółami swojej codzienności z prasą.

Zaręczyny nie zakończyły się ślubem pary

Pamiętnym momentem były zaręczyny, podczas których Karolak poprosił ukochaną o rękę na deskach swojego teatru IMKA. Ten romantyczny gest nie doprowadził jednak do ślubu, a narzeczeństwo nie zdołało scementować ich więzi na stałe. Ostatecznie doszło do zerwania, choć po pewnym czasie aktor znów zaczął pojawiać się publicznie w towarzystwie byłej modelki.

Jesienią 2025 roku artysta przerwał milczenie, deklarując definitywny koniec relacji z Kołakowską i wykluczając możliwość powrotu. Wydawało się, że ten rozdział został ostatecznie zamknięty. Rzeczywistość medialna rządzi się jednak swoimi prawami, a najnowsze plotki sugerują, że byli partnerzy ponownie zbliżyli się do siebie i próbują naprawić wzajemne stosunki.

To skomplikowana relacja, wyjątkowy temat. Wszystko zmierza jednak w dobrą stronę - ku odbudowie relacji rodzinnych. W planach są wspólne wyjazdy i pełne skupienie na rodzinie. To dorośli ludzie o trudnych charakterach, ale po obu stronach widać wyraźne dążenie do stabilizacji - wyznał Pudelkowi Mikołaj Jakubowski, menadżer aktora.

Tomasz Karolak ucina spekulacje na temat powrotu do partnerki

Postanowiliśmy zweryfikować te doniesienia u źródła. "Super Express" skontaktował się bezpośrednio z samym zainteresowanym. Gwiazdor udzielił nam krótkiej i bardzo konkretnej odpowiedzi.

Rewelacje bez pokrycia. Odcinam się od tego typu spekulacji - skomentował aktor "Super Expressowi".

Takie stanowisko aktora może rozczarować część jego sympatyków. Wielu fanów wciąż ma nadzieję na szczęśliwe zakończenie i mocno kibicuje odbudowie relacji między rodzicami Leny i Leona.

