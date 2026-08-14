Wyjątkowa oprawa muzyczna na pożegnaniu Andrzeja Morozowskiego. Zagrał Jan Młynarski

Andrzej Morozowski cenił twórczość Jana Młynarskiego. Artysta zagrał na Powązkach

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego miało miejsce w piątek, 14 sierpnia 2026 roku, na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Wśród osób żegnających dziennikarza znaleźli się członkowie jego rodziny, przyjaciele oraz liczni przedstawiciele branży medialnej. Ceremonię wzbogaciła wyjątkowa i spersonalizowana oprawa muzyczna.

Jednym z najsilniej oddziałujących na emocje zgromadzonych wydarzeń był występ Jana Młynarskiego. Wykonanie przez niego utworu „Graj, skrzypku, graj” sprawiło, że uroczystość nabrała intymnego i niezwykle osobistego klimatu. Rozbrzmiewające na cmentarzu dźwięki stanowiły formę symbolicznego hołdu dla zmarłego, który przez wiele lat uchodził za jedną z najważniejszych postaci w świecie polskich mediów.

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Poruszające chwile podczas pogrzebu Andrzeja Morozowskiego. Zgromadzeni usłyszeli jego ulubioną muzykę

Decyzja o wyborze tego konkretnego repertuaru nie zapadła przypadkowo. Osoby przemawiające na ceremonii zwróciły uwagę na fakt, że Andrzej Morozowski był wielkim sympatykiem zespołu Młynarskiego. Właśnie z tego powodu muzyka, która rozbrzmiała nad jego grobem, odegrała rolę wykraczającą poza zwykłe tło dla uroczystości pogrzebowej.

Dzięki takim elementom ostatnie pożegnanie przestało być wyłącznie zbiorem oficjalnych przemówień i tradycyjnych wspomnień, zyskując bardzo prywatny i autentyczny charakter. Utwory ściśle nawiązujące do gustu dziennikarza sprawiły, że ceremonia była wyjątkowa. Występ Jana Młynarskiego, który zaprezentował utwór „Graj, skrzypku, graj”, z pewnością zapadnie uczestnikom pogrzebu głęboko w pamięć.

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To nie był jednak koniec muzycznych niespodzianek na Powązkach. Gdy Jan Młynarski zakończył swój występ, z głośników popłynęły dźwięki „Zapomnianej piosenki”, wykonywanej przez Warszawskie Combo. Wybór tej melodii również miał wymiar symboliczny. Muzyka Warszawskiego Combo, nawiązująca wprost do przedwojennego klimatu stolicy, idealnie wpisywała się w koncepcję osobistego pożegnania zmarłego. W ten sposób pogrzeb nie sprowadzał się wyłącznie do zamknięcia rozdziału związanego z pracą dziennikarską Morozowskiego. Był to także moment skupienia się na jego pasjach, upodobaniach i prywatnych zainteresowaniach, które kształtowały go jako człowieka.

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Dzisiejszą uroczystość pożegnalną zaczęło Warszawskie Combo Taneczne Janka Młynarskiego, "Graj skrzypku, graj!". To nie jest przypadkowy wybór, Andrzej uwielbiał ten zespół, uwielbiał Mieczysława Fogga. Słuchał go w samochodzie, co może potwierdzić każdy, kto czasem z duszą na ramieniu zdecydował się na jazdę z nim. Moroz, gdy tylko mógł, włączał audycję pana Jana Młynarskiego "Dancing, salon, ulica" we wczesne niedzielne popołudnie w Radiowej Trójce. Niewykluczone, że kojarzący się z warszawskim folklorem kaszkiet, noszony namiętnie przez Andrzeja, wziął się właśnie stąd - powiedział Tomasz Sianecki podczas uroczystości. Zobacz też: Te słowa łamią serce. Żona pożegnała Andrzeja Morozowskiego w wyjątkowy sposób