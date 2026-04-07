Wygrali konkurs sobowtórów gwiazd "Heated rivalry" i poszli na randkę! "Prawdziwi" Shane i Ilya podbili internet

Od lat fani uwielbiają organizować konkursy dla sobowtórów znanych osobistości. Już na początku XX wieku Charlie Chaplin sromotnie przegrał głosowanie na najlepszą imitację Charliego Chaplina, a jego los współcześnie podzielili Timothée Chalamet czy Dolly Parton, którą pokonała drag queen. Hitem Internetu w 2015 roku stał się zaś występ Adele w zorganizowanym przez BBC konkursie dla jej sobowtórów. Tym razem prawdziwym viralem została podobna impreza dla fanów serialu "Heated Rivalry".

"Heated Rivalry" wielkim hitem serialowym. Społeczność LGBT+ pokochała historię hokeistów

Wydany pod koniec 2025 roku serial z Kanady podbił cały świat. Tysiące fanów z wypiekami na twarzy oglądały kolejne odcinki "Heated Rivalry", czyli "Gorącej Rywalizacji" zrealizowanej na podstawie powieści Rachel Reid. Głównymi bohaterami są zawodowi hokeiści: Kanadyjczyk Shane Hollander (w tej roli Hudson Williams) i Rosjanin Ilya Rozanov (Connor Storrie). Mimo oficjalnej, sportowej rywalizacji, prywatnie nawiązują relację, która z czysto seksualnej przeradza się z biegiem lat w głębsze uczucie. Gorący romans dwóch sportowców okazał się wielkim hitem platformy HBO Max, na której w Polsce ukazał się 6 lutego.

Społeczność LGBT+ - i nie tylko - zachwyciła się przedstawioną historią, a fani z chęcią oglądali produkcję także tam, gdzie nie jest to oficjalne możliwe ani bezpieczne. Serial objęto surową cenzurą w Rosji, którą jeden z bohaterów porzuca dla ukochanego.

10

Konkurs sobowtórów zakończony randką. Fani oszaleli!

Nie trzeba było długo czekać, by fani zorganizowali "lookalike competition", czyli konkurs dla sobowtórów przystojnych hokeistów z "Heated Rivalry". Tego typu impreza odbyła się w minioną sobotę - tuż przed Wielkanocą, w jednym z parków w Waszyngtonie. Podobni do Shane'a i Ilyi panowie nie tylko pozowali przed rozbawioną publicznością, ale doszło też do pocałunków. Nagranie z konkursu lotem błyskawicy obiegło media społecznościowe, stając się międzynarodowym viralem. Do tej pory na profilu prowadzącej imprezę na Instagramie obejrzano je ponad 5 milionów razy. Ale to nie wszystko!

Zwycięzcy - model Felix Eller jako Ilya oraz Aram Matagi jako Shane - potwierdzili w mediach społecznościowych, że po wygranej wybrali się na pierwszą randkę. Zachwyceni internauci podpytali jednego z nich, czy mają w planach kolejne spotkanie. "Zostań z nami" - odpisał krótko Felix. Myślicie, że pasują do siebie?

Sonda Wolisz oglądać filmy czy seriale? Filmy Seriale To zależy od nastroju