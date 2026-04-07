Kultowa seria polskich filmów doczeka się nowych wersji. Poszły na nie "całe oszczędności"

"Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego to żelazna klasyka polskiej kinematografii i cykl filmów uchodzący za jedno z największych osiągnięć europejskiego kina. Filmy ukazywały się w latach 1989-1990, a każdy z nich nawiązuje do innego z grzechów głównych.

Maciej Musiał kręci współczesną reinterpretację "Dekalogu" Kieślowskiego

Maciej Musiał, aktor znany z "Rodzinki.pl", nabył prawa do ekranizacji "Dekalogu" po tym, jak ich poprzedni właściciel spóźnił się z wpłatą. Miał wydać na to wszystkie swoje oszczędności.

Kupiłem prawa do konkretnego dzieła Kieślowskiego i rozpocząłem proces jego współczesnej reinterpretacji. To było siedem lat temu. Przez ten czas angażowaliśmy kolejnych reżyserów, powstawały scenariusze, nakręciliśmy już dwa filmy, które są w postprodukcji - powiedział aktor w rozmowie z GQ Polska.

"Parallel Tales" i "Possible Love" otworzą nowy "Dekalog"

Wspomniane dwa filmy, które zostały już nakręcone to "Parallel Tales" Asghara Farhadiego i "Possible Love" Lee Changa-donga. Pierwszy z filmowców, irański reżyser, ma już na koncie Oscara za film "Klient" z 2016 roku. Drugi zaś jest Koreańczykiem i laureatem Złotej Palmy w Cannes za scenariusz do "Poezji" (2010 r.). O ile o "Possible Love" wiemy obecnie niewiele, "Parallel Tales" ma już obsadę, w skład której wchodzi prawdziwa śmietanka francuskiego kina.

To dzieło irańskiego reżysera, zdobywcy dwóch Oscarów, Asghara Farhadiego. Zdjęcia się zakończyły, kończy się proces montażu, z premierą celujemy na Festiwal Filmowy w Cannes. Grają Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Vincent Cassel - ujawnił Maciej Musiał.

Aktor zapowiedział, że nowe informacje pojawią się w maju, a jego celem jest reinterpretacja wszystkich części "Dekalogu". Choć nie jest to potwierdzana informacja, portal World of Reel twierdzi, że "Parallel Tales" reinterpretuje szóstą część "Dekalogu", która w 1988 roku ukazała się w rozszerzonej wersji kinowej jako "Krótki film o miłości".

