Wygoda po finale pobiegł pogratulować Fabijańskiemu. "Gamou jest wisienką, ale wy jesteście całym tortem"

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-11 17:23

Finał "Tańca z gwiazdami" obfitował w wiele zaskakujących momentów. Tych nie brakowało również po zejściu z anteny. Nasz wywiad z Sebastianem Fabijańskim niespodziewanie przerwał Tomasz Wygoda. Juror show musiał podzielił się z aktorem swoimi przemyśleniami. Wspomniał też o zwycięstwie Gamou.

Tomasz Wygoda o Sebastianie Fabijańskim
18. edycja "Tańca z gwiazdami" przeszła do historii w niedzielę, 10 maja. W wielkim finale wyjątkowo zmierzyły się nie trzy, a aż cztery pary, co było decyzją jurorów, a produkcja ujawniła jedynie, kto wygrał. Zwycięzcami wiosennej odsłony show okazali się Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Dla wielu widzów było to sporym zaskoczeniem, biorąc po uwagę poparcie, jakim w mediach społecznościowych cieszyli się Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Aktor nawet w udzielanych po odcinku wywiadach nie ukrywał, iż liczył na wygranie Kryształowej Kuli. 

Fabijański po finale "Tańca z gwiazdami"

Za kulisami nie brakowało momentów wzruszeń. Gdy rozmawialiśmy z Sebastianem, nasz wywiad przerwał Misiek Koterski. Kolega po fachu Fabijańskiego podkreślił przed kamerami, iż dla niego jest on wygranym. Swoimi spostrzeżeniami - również w trakcie trwania naszej rozmowy - postanowił podzielić się jeden z jurorów, Tomasz Wygoda. Choreograf nawiązał do wygranej Gamou.

Tomasz Wygoda o Fabijańskim

Słynący z pełnych metafor wypowiedzi Tomasz Wygoda postanowił wypowiedzieć się na temat podróży Sebastiana Fabijańskiego. Juror wszedł w kadr, gry rozmawialiśmy z aktorem, by podzielić swoimi przemyśleniami. 

Marzeniem to było oglądanie ich i oglądanie przemiany Sebastiana. To, co zrobiliście, jest wyjątkowe. Wszystkie pary były tak cudowne, że która by z was nie wygrała, dzięki waszym głosom, to by było dzisiaj szczęście. Gamou jest wisienką, ale wy jesteście całym tortem. Pamiętajcie o nich, bo zrobili niesamowitą rzecz, a Sebastian po prostu przekroczył siebie, pootwierał, pokazał wam i sobie - powiedział podczas wywiadu dla ESKA.pl. 

