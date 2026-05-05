Bagi ujawnił swoje wyniki z matury. Wcześniej nie miał najlepszych ocen

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-05 11:40

Początek maja przyniósł egzaminy maturalne: ważny etap w życiu tysięcy młodych osób, które liczą na jak najlepszy wynik i dostanie się na wymarzoną uczelnię. Matury to także czas, w którym do swoich egzaminów dojrzałości chętnie wracają wspomnieniami znane osoby. Ostatnio swoje maturalne wyniki zdradził Mikołaj "Bagi" Bagiński. Jak mu poszło?

Bagi
Bagi Bagi z siostrą Matyldą w Tańcu z gwiazdami Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska Bagi wygrał Taniec z gwiazdami
Galeria zdjęć 20

Egzamin maturalny to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale również test umiejętności radzenia sobie ze stresem. Dla wielu jest to pierwszy poważny egzamin w życiu, którego wynik ma realny wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową. Poza stresem związanym z samym egzaminem, dochodzi presja społeczna i oczekiwania rodziców, co dodatkowo potęguje napięcie. Maturzystów chętnie wspierają osoby publiczne, który ten egzamin mają już za sobą. Do swoich fanów zwrócił się "Bagi".

Trwają matury. Mikołaj "Bagi" Bagiński zdradził swoje wyniki

Influencer, który jesienią ubiegłego roku wygrał jubileuszową edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", postanowił zabrać głos w sprawie trwających matur. Na kanale nadawczym na swoim instagramowym profilu Mikołaj "Bagi" Bagiński wyjawił fanom, jak jemu poszedł egzamin dojrzałości. Poza trzema obowiązkowymi testami na poziomie podstawowym, Bagi rozwiązał również arkusz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie rezultaty osiągnął?

"Chciałem jeszcze dziś coś napisać o maturach, odkopałem swoje wyniki: polski 53%, matma 62%, angielski [podstawowy] 96%, angielski rozszerzony 52%" - napisał.

Polecany artykuł:

Oskar Pietuszewski napisał maturę z polskiego. Piłkarz FC Porto szczerze o swoi…
Bagi
Galeria zdjęć 20

Zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" nie był wzorowym uczniem. Tak motywuje swoich fanów

"Bagi" nie ukrywa też, że w szkole nie szło mu najlepiej. Zdecydowanie nie był "piątkowym uczniem" i rzadko udawało mu się zdobywać wysokie stopnie. Jak jednak napisał, udało mu się bezproblemowo zdać maturę i tego samego życzył swoim obserwatorom.

"W szkole miałem same jedynki i dwójki, czasem fartem trójki. Będzie dobrze, jak ja zdałem, to Wy też sobie dacie poradzicie!!! I z perspektywy czasu, naprawdę nie ma czym się stresować" - dodał.

Polecany artykuł:

Joanna Racewicz w wielkim stresie. Jej 18-letni syn zdaje maturę!
Sonda
Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa?
Bagi skomentował rozstanie Żugaj
Taniec z gwiazdami
matura 2026
matura
Taniec z Gwiazdami 17
dancing with the stars