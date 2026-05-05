Bagi ujawnił swoje wyniki z matury. Wcześniej nie miał najlepszych ocen

Egzamin maturalny to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale również test umiejętności radzenia sobie ze stresem. Dla wielu jest to pierwszy poważny egzamin w życiu, którego wynik ma realny wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową. Poza stresem związanym z samym egzaminem, dochodzi presja społeczna i oczekiwania rodziców, co dodatkowo potęguje napięcie. Maturzystów chętnie wspierają osoby publiczne, który ten egzamin mają już za sobą. Do swoich fanów zwrócił się "Bagi".

Trwają matury. Mikołaj "Bagi" Bagiński zdradził swoje wyniki

Influencer, który jesienią ubiegłego roku wygrał jubileuszową edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", postanowił zabrać głos w sprawie trwających matur. Na kanale nadawczym na swoim instagramowym profilu Mikołaj "Bagi" Bagiński wyjawił fanom, jak jemu poszedł egzamin dojrzałości. Poza trzema obowiązkowymi testami na poziomie podstawowym, Bagi rozwiązał również arkusz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie rezultaty osiągnął?

"Chciałem jeszcze dziś coś napisać o maturach, odkopałem swoje wyniki: polski 53%, matma 62%, angielski [podstawowy] 96%, angielski rozszerzony 52%" - napisał.

20

Zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" nie był wzorowym uczniem. Tak motywuje swoich fanów

"Bagi" nie ukrywa też, że w szkole nie szło mu najlepiej. Zdecydowanie nie był "piątkowym uczniem" i rzadko udawało mu się zdobywać wysokie stopnie. Jak jednak napisał, udało mu się bezproblemowo zdać maturę i tego samego życzył swoim obserwatorom.

"W szkole miałem same jedynki i dwójki, czasem fartem trójki. Będzie dobrze, jak ja zdałem, to Wy też sobie dacie poradzicie!!! I z perspektywy czasu, naprawdę nie ma czym się stresować" - dodał.

Sonda Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Tak Nie