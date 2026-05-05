Dramat tuż przed maturą! Pilna akcja służb, uczniowie w szoku

Zaczęli pisać maturę prawie dwadzieścia minut później. Mowa o maturzystach z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Do dyrekcji trafił mail, w którym pojawiła się informacja o bombie w jednej z sal.

Czytaj także: RELACJA: "Srogo się przeliczyłyśmy". Matura 2026 matematyka. Odpowiedzi, arkusz CKE do pobrania

Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą salę, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy - mówiła w rozmowie z Radiem Eska Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Czy matura dla bydgoskich licealistów jest zagrożona?

Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem – dodaje Podgórska.

Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Matura 2026 z matematyki

We wtorek, 5 maja o godz. 9.00 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich abiturientów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał PAP przed rozpoczęciem egzaminu, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mógłby wpłynąć na przebieg matur.

Do egzaminu przystąpiło blisko 376,7 tys. maturzystów. Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia do egzaminu z matematyki przystąpili też abiturienci z lat ubiegłych. Jest ich prawie 29,8 tys. Są wśród nich osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminu, osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu niezdanego w ubiegłych latach, a także te, które chcą poprawić wynik zdanego egzaminu.