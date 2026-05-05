Matura matematyka 2026. Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę z matmy?

Matura matematyka 2026: złota zasada 30 procent

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi i wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, warunkiem koniecznym do zdania obowiązkowego egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie podstawowym jest uzyskanie co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów. Zasada ta jest uniwersalna i od lat stanowi niezmienny fundament systemu oceniania. Dotyczy ona wyłącznie części pisemnej i jest bezwzględnie wymagana do uzyskania świadectwa dojrzałości.

Ile punktów żeby zdać maturę z matmy w 2026 roku?

Aby przeliczyć próg procentowy na konkretną wartość punktową, należy odnieść się do konstrukcji arkusza egzaminacyjnego. Egzamin maturalny w tzw. Formule 2023 (która obowiązuje w pełni standardowych wymogach od 2025 roku) przewiduje, że za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań z matematyki na poziomie podstawowym można zdobyć maksymalnie 50 punktów.

Biorąc pod uwagę wymóg uzyskania minimum 30%, oznacza to, że aby zdać maturę z matematyki w 2026 roku, należy zdobyć dokładnie 15 punktów.

Warto pamiętać, że punkty można gromadzić, rozwiązując różnego rodzaju zadania przygotowane przez CKE.

Zadania zamknięte – polegają na wyborze jednej poprawnej odpowiedzi z kilku podanych lub ocenie prawdziwości zdań (prawda/fałsz). Zazwyczaj punktowane są w skali 0-1 pkt. W arkuszu znajduje się ich na tyle dużo, że ich poprawne rozwiązanie w większości wystarcza do przekroczenia progu zdawalności.

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi – wymagają samodzielnego zapisania toku rozumowania. Oceniane są najczęściej na 1 lub 2 punkty.

– wymagają samodzielnego zapisania toku rozumowania. Oceniane są najczęściej na 1 lub 2 punkty. Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi – najbardziej złożone problemy matematyczne, za które można uzyskać od 3 do nawet 4 punktów.

Ocenianie zadań otwartych – dlaczego warto walczyć o każdy punkt?

Analizując zasady oceniania CKE na egzamin maturalny, kluczowe jest, aby zwrócić uwagę na system przyznawania punktów cząstkowych. Informacja ta ma ogromne znaczenie dla osób obawiających się o swój wynik. W zadaniach otwartych egzaminatorzy nie oceniają wyłącznie końcowego wyniku liczbowego, ale cały tok rozumowania.

Należy pamiętać, że punkty można otrzymać za poszczególne etapy rozwiązania, takie jak:

poprawne zapisanie równania lub układu równań wynikającego z treści zadania,

zastosowanie odpowiedniego wzoru matematycznego, nawet jeśli w dalszych obliczeniach popełniono błąd rachunkowy,

sporządzenie prawidłowego rysunku pomocniczego (np. w zadaniach z geometrii), który ułatwia znalezienie rozwiązania.

Z tego względu zaleca się podejmowanie prób rozwiązania każdego zadania w arkuszu. Zapisywanie na brudno lub w wyznaczonym miejscu nawet częściowych pomysłów na rozwiązanie zwiększa szansę na zdobycie pojedynczych punktów cząstkowych, które w ostatecznym rozrachunku mogą zadecydować o przekroczeniu wymaganego progu 15 punktów.