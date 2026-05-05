Iga Świątek zadała szyku przed turniejem w Rzymie. Cena jej okularów zwala z nóg

• Najlepsza rakieta świata przykuła wzrok ekskluzywnym elementem garderoby jeszcze przed startem włoskich zmagań.

• Podczas ceremonii wyłaniania drabinki raszynianka miała na sobie okulary przeciwsłoneczne firmy Lapima, a dokładnie wariant Antonia.

• Wartość tego gadżetu oscyluje wokół 3 tysięcy złotych, co można przeliczyć na zakup 410 litrów paliwa samochodowego.

• Szczegółowe informacje dotyczące drogocennych oprawek oraz nadchodzących zawodów sportowych znajdują się w poniższym tekście.

Najlepsza polska zawodniczka słynie ze znakomitego gustu, który prezentuje zarówno w trakcie sportowych zmagań, jak i w wolnym czasie. Reprezentantka Polski, mająca świetne skojarzenia ze stolicą Włoch, przyszła na ceremonię ustalania turniejowej drabinki w stroju wyglądającym na swobodny, jednak w rzeczywistości starannie skomponowanym. Taka kreacja natychmiast znalazła się w centrum zainteresowania dziennikarzy. Chociaż rozstawienie okazało się dla naszej rodaczki dość pechowe, przydzielając jej niezwykle trudne przeciwniczki, tenisistka zupełnie się tym nie martwiła, promieniejąc radością i zachwycając nienaganną prezencją.

Okulary Igi Świątek na WTA w Rzymie. Cena zwala z nóg

Najważniejszym elementem ubioru polskiej mistrzyni okazały się stylowe okulary przeciwsłoneczne, które błyskawicznie zwracały na siebie uwagę. Z naszych informacji wynika, że raszynianka założyła wariant Antonia od producenta Lapima, stanowiący gigantyczny wydatek. Cena tego elitarnego dodatku to blisko 3 tysiące złotych! Biorąc pod uwagę aktualne dyskusje Polaków o kosztach tankowania, można łatwo obliczyć, że równowartość tej sumy to około 410 litrów paliwa (przyjmując cenę 7,31 zł za litr z dnia 5 maja). Swój wizerunek 22-latka uzupełniła o szerokie, jasne spodnie dżinsowe, białą koszulkę z prążkowanym wzorem oraz cienką koszulę w granatowym odcieniu. Do tego dobrała białe obuwie sportowe, a jej dłonie zdobiły elegancki czasomierz i złota bransoletka. Zestawienie to pokazuje, że liderka zestawienia WTA przykłada wagę do najdrobniejszych elementów.

Model okularów Igi Świątek. Lapima Antonia Havana Vintage

Oprawki wyselekcjonowane przez polską gwiazdę uchodzą za absolutny fenomen wśród modowych ekspertów. Wersja Lapima Antonia Havana Vintage wyróżnia się wyrazistą formą przypominającą "kocie oczy", stanowiąc interesującą fuzję stylistyki retro ze współczesnym wzornictwem. Skonstruowano je z doskonałego jakościowo acetatu o barwie nazwanej "Havana brown", natomiast brązowe szkła z efektem cieniowania gwarantują świetną prezencję oraz całkowitą barierę przed promieniami UV. Należy zaznaczyć, że ten model wytwarzany jest ręcznie na terenie Brazylii, co nadaje mu wyjątkowego prestiżu. Twórcy sugerują, że taki profil oprawek idealnie komponuje się z owalnymi, kwadratowymi i diamentowymi rysami twarzy. Podobno podczas projektowania tego akcesorium czerpano wzorce z żagli charakterystycznych tratw Jangada, które można spotkać w północno-wschodnich regionach Brazylii.

Zmagania we włoskiej stolicy rozpoczynają się 6 maja, natomiast liderka światowego rankingu przystąpi do swojego premierowego spotkania w piątek, 8 maja. Biorąc pod uwagę jej ogromną pewność siebie, oponentki z pewnością czują spory respekt. Na początku rzymskiej rywalizacji przeciwniczką reprezentantki Polski zostanie sklasyfikowana na 63. lokacie Amerykanka Catherine McNally lub grająca w barwach Australii Daria Kasatkina (66. WTA).