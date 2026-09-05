Wróżono jej wielką karierę. Porzuciła show-biznes i zmieniła zawód. Czym dziś zajmuje się Maria Góralczyk?

Maria Góralczyk przyszła na świat 26 maja 1981 roku w Warszawie. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, jednak swoją zawodową działalność związała z modelingiem i aktorstwem. Widzowie mogą kojarzyć ją z udziału w programach dla dzieci i młodzieży "Tik-Tak" i "5-10-15". W 2005 roku jej zdjęcia znalazły się w magazynie dla panów "CKM". W młodości wystąpiła także w teledyskach do piosenki "Ginger" zespołu Bohema i "Imię deszczu" rockowej formacji Mafia. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła na dobre wraz z początkiem lat 2000. To właśnie wtedy wystąpiła w takich produkcjach, jak "Bellissima" czy "Egoiści". Później przyszły epizodyczne role w kolejnych filmach i serialach, między innymi w: "Jak to się robi z dziewczynami", "Bulionerach", "Kryminalnych" czy "Egzaminie z życia". Jej kariera nabierała rozpędu i sprawiła, że Maria Góralczyk była jedną z gwiazd młodego pokolenia telewizji lat 2000.

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Maria Góralczyk porzuciła aktorstwo u szczytu popularności. Dziś zajmuje się czymś zupełnie innym

Maria Góralczyk największą rozpoznawalność zyskała jako pielęgniarka Beata w serialu Telewizji Polskiej "Na dobre i na złe". Po raz ostatni na ekranach pojawiła się w 2012 roku w serialu "Hotelu 52". Później Maria Góralczyk, która zawsze stroniła od medialnego szumu i niechętnie dzieliła się szczegółami swojego życia prywatnego, wycofała się z show-biznesu. Aktorka pojawiła się ostatnio w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o tym, czym obecnie się zajmuje. Jak się okazuje, w 2013 roku została agentką nieruchomości.

Zajmujemy się sprzedażą nieruchomości premium. W show-biznesie już byłam, już swoje tam zrobiłam i ustąpiłam miejsca młodszym - powiedziała na antenie TVN-u Maria Góralczyk.

Była aktorka odnosi duże sukcesy w branży nieruchomości i nie myśli o powrocie do show-biznesu. Wyznała, że z powodu braku aktorskiego wykształcenia w przeszłości usłyszała wiele nieprzychylnych słów, które zniechęciły ją do życia w blasku fleszy.

Wytykano mi [w branży], że nie jestem po szkole aktorskiej, próbowano umniejszać temu, co robię. Dużo niefajnych rzeczy o sobie słyszałam, cały czas ktoś mi przytykał. Byłam młoda, jak człowiek jest młody, to bardzo dużo słucha z zewnątrz, a jak jest starszy, to przestaje słuchać i robi swoje. I to na pewno miało jakiś wpływ na to [że porzuciłam show-biznes] - wyznała.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Maria Góralczyk, która na swoim koncie ma udział w ponad 20 produkcjach.