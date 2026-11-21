James Harden zdobył 51 punktów, prowadząc Cleveland Cavaliers do zwycięstwa nad Indiana Pacers 128:119 w piątkowym meczu ligi NBA. Słynny brodacz po raz 26. w karierze osiągnął granicę 50 punktów, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Przez rok dzielił tę pozycję z Kobe Bryantem, ponieważ jego poprzedni występ z tak dużym dorobkiem miał miejsce 22 listopada 2025 roku w barwach Los Angeles Clippers, kiedy rzucił 55 punktów przeciwko Charlotte Hornets.

Więcej meczów z minimum 50 punktami mają tylko Michael Jordan, który dokonał tego 31 razy, oraz zdecydowany lider Wilt Chamberlain ze 118 takimi występami. Harden, który w sierpniu skończył 37 lat, został szóstym koszykarzem w tym wieku lub starszym z takim osiągnięciem. Wcześniej dokonali tego Bryant, Jordan, LeBron James, Jamal Crawford i Stephen Curry.

Rola Hardena i sytuacja w tabeli

Harden spędził na parkiecie 40 minut, notując także sześć zbiórek i sześć asyst. Jego piątkowy występ przypominał czasy gry w Houston Rockets, gdzie w sezonie 2017/18 zdobył nagrodę MVP, a przez trzy kolejne edycje notował średnio co najmniej 30 punktów w meczu.

„Mam teraz inną rolę. Mój wskaźnik kończenia, wykorzystania akcji nie jest w każdym meczu zbyt wysoki, bo mamy do tego innych graczy. Moim zadaniem jest zdobywanie punktów wtedy, gdy to konieczne, a poza tym głównie dzielę się piłką” – skomentował Harden. Dodał, że udowodnił, iż wciąż potrafi trafiać do kosza: „Jeśli rzucasz mniej, to tracisz pewność siebie, ale pokazałem, że jednak wciąż to potrafię”.

Koszykarz przyznał, że znajduje się w elitarnym gronie. „Wilt był oczywiście wyjątkowym zawodnikiem, a Mike i Kobe to najlepsi gracze na pozycji rzucającego obrońcy w historii. Znalezienie się w takim gronie to wielki zaszczyt i coś naprawdę wyjątkowego” – podkreślił.

Cleveland Cavaliers z bilansem dziewięciu wygranych i ośmiu porażek zajmują siódme miejsce w Konferencji Wschodniej. Indiana Pacers z pięcioma zwycięstwami i 11 porażkami są na 11. lokacie. Liderem na Wschodzie jest Philadelphia 76ers z bilansem 13-3. Trener Cavaliers Kenny Atkinson powiedział: „Nie mamy najlepszego bilansu, więc taki występ był nam bardzo potrzebny. Publiczność to doceniła, mam nadzieję, że dostaniemy zastrzyk energii”.

Wygrana Lakers na Zachodzie

W Konferencji Zachodniej prowadzą Los Angeles Lakers z bilansem 14-3. W piątek pokonali we własnej hali Sacramento Kings 106:104. Kluczowy okazał się rzut za trzy punkty Quentina Grimesa na 57 sekund przed końcową syreną, dający gospodarzom prowadzenie 106:103. Była to jego jedyna celna „trójka” w tym meczu po czterech wcześniejszych pudłach.

Najskuteczniejszy w zespole Lakers był Słoweniec Luka Doncić z 26 punktami. Dla gości 30 punktów zdobył De'Andre Hunter. Sacramento Kings z jednym zwycięstwem w 15 spotkaniach są najsłabszą drużyną Konferencji Zachodniej. Na Wschodzie najgorszy bilans mają Milwaukee Bucks z jedną wygraną i 15 porażkami.