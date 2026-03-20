Wiśniewski wydał piosenkę po rozstaniu z Polą. Wymowny tekst nie pozostawia złudzeń

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Michał Wiśniewski oficjalnie poinformował, że rozwodzi się ze swoją piątą żoną Polą, z którą ma dwóch synów: Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Artysta zamieścił w sieci emocjonalne oświadczenie w formie wideo, odnosząc się do krążących od miesięcy plotek o kryzysie w jego małżeństwie.

Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (...). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz - zaznaczył.

Zaledwie dzień po publikacji oświadczenia, które miało być jedynym komentarzem w sprawie, na kanale Michała Wiśniewskiego na YouTubie pojawiła się nowa propozycja muzyczna. Piosenka o wymownym tytule "Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem" kończy się wymowną adnotacją, iż scenariusz napisało samo życie i trudno jej nie odczytywać przez pryzmat obecnej sytuacji lidera Ich Troje. Wokalista nie wspomniał co prawda w kawałku bezpośrednio o swojej małżonce, jednak internauci nie mają wątpliwości, że utwór powstał z myślą właśnie o niej.

Wiśniewski wydał piosenkę o Poli?

Często dzieje się tak, że wokaliści stają się najbardziej płodni artystycznie, gdy przeżywają trudne chwile w życiu osobistym. Michał Wiśniewski jest tego przykładem. Artysta zaprezentował nowy utwór zaledwie dzień po ogłoszeniu, iż rozwodzi się ze swoją żoną Polą, z którą ma dwóch synów. Piosenka zatytułowana "Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem" posiada bardzo wymowny tekst. W refrenie słyszymy:

Byliśmy tylko dobrym snem, snem dwojga dobrych ludzi. Byliśmy tylko dobrym snem, lecz kiedyś trzeba się obudzić.

W opisie do singla wokalista wyjaśnił, o czym jest premierowy kawałek.

Byliśmy tylko dobrym snem… To historia o relacji, która skończyła się, zanim zdążyłem ją zrozumieć. Zostawiła we mnie więcej pytań niż odpowiedzi. To piosenka o tym, jak rozstanie potrafi obudzić człowieka z iluzji i zmusić do spotkania z samym sobą od nowa... - czytamy.

Warto zwrócić uwagę, że oświadczenie, które Wiśniewski opublikował w social mediach, także zostało opisane słowem "Byliśmy".

Wiśniewski - piosenki o rozstaniach

To nie pierwszy taki ruch ze strony Wiśniewskiego. W 2019 roku - po rozstaniu z Dominiką Tajner - wokalista wypuścił do sieci utwór zatytułowany "Z nikim nie jest tak". W teledysku do kawałka Michał zdejmuje obrączkę i zostawia ją na falochronie. W finałowej scenie przysłuchujemy się jego rozmowie z aktorem Witoldem Dębickim.

Pustki w życiu niczym nie zastąpisz. Nie powstrzymasz mijającego czasu. Nie poczujesz się lepiej. Możesz jedynie zrobić coś bardziej wartościowego dla samego siebie, zamiast liczyć, że tym razem motylki w brzuchu nie pozdychają - żali się lider Ich Troje.