Michał Wiśniewski zanim zdobył sławę. Tego o liderze Ich Troje nikt nie wie

Zaskakująca przeszłość Michała Wiśniewskiego. Czym lider Ich Troje zajmował się zanim wszedł na scenę?

Michał Wiśniewski niezmiennie wzbudza skrajne emocje wśród publiczności. Część osób jest zafascynowana jego scenicznym magnetyzmem i talentem, podczas gdy inni z wypiekami na twarzy obserwują burzliwe życie prywatne gwiazdora. Lider zespołu wydał mnóstwo hitów, stawał na ślubnym kobiercu kilkukrotnie i dorobił się gigantycznego majątku, który następnie roztrwonił. Zanim jednak uplasował się w panteonie polskich gwiazd estrady, zajmował się zupełnie czymś innym. Tych faktów z jego życia z pewnością nie znaliście.

Życiorys Michała Wiśniewskiego skrywa wiele bolesnych momentów, a droga na szczyt nie była łatwa. Dzieciństwo wokalisty było pełne trudnych chwil, ponieważ rodzice wzięli rozwód, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Opiekę nad chłopcem sprawował przede wszystkim ojciec, podczas gdy matka wyemigrowała do Niemiec. W późniejszym czasie przyszły kolejne dramaty – śmierć taty, przeprowadzka do babci, a następnie pod dach cioci. W młodym wieku gwiazdor dwukrotnie przebywał również w domu dziecka.

To właśnie za zachodnią granicą Michał Wiśniewski zaczął rozwijać pasję do muzyki. W Niemczech zdobywał edukację, zdał egzamin dojrzałości, a w tym samym czasie uczęszczał do szkoły muzycznej na lekcje gry na pianinie. To był moment, w którym dźwięki i melodie na stałe zagościły w jego sercu.

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Gdy powrócił do ojczyzny, początkowo nie miał nic wspólnego z estradą. Wiśniewski kształcił się w zawodówce o profilu budowlanym, gdzie zdobył stosowne kwalifikacje. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zanim stanął na czele formacji Ich Troje, jego ścieżka zawodowa zapowiadała się zupełnie inaczej.

Gwiazdor imał się różnych zajęć zarobkowych. Pracował między innymi w hurtowni cebuli, a w późniejszym czasie zarządzał biurem tłumaczeń oraz prowadził agencję pośrednictwa pracy. Wszystko zmieniło się w połowie lat 90. XX wieku. Wtedy, wspólnie z Jackiem Łągwą oraz Magdą Femme, powołał do życia zespół Ich Troje, który błyskawicznie stał się fenomenem i zaczął okupować czołowe miejsca list przebojów.

Przez długie lata artysta ugruntował swoją pozycję w polskim show-biznesie jako jedna z najbardziej znanych postaci. Jednak równie często jak o jego muzycznych osiągnięciach, dyskutowano o życiu prywatnym. Media na okrągło informowały o jego kolejnych miłościach, ślubach i rozstaniach. Sam muzyk bez oporów przyznawał w wywiadach, że w czasie największej popularności wzbogacił się o około 40 milionów złotych. Niestety, przyznał także, że zabrakło mu umiejętności w zarządzaniu tak gigantycznym majątkiem.

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