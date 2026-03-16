Wielki skandal na Oscarach 2026. Przerwali przemowę zwycięzcy! Internauci są bezlitośni

Oscary 2026 - najlepsza piosenka

Piosenka "Golden" z filmu "K-Pop Demon Hunters" to jeden z największych hitów ostatnich miesięcy. Na samym Spotify numer wygenerował półtora miliarda streamów i nieustannie znajduje się w TOP 20 listy Global. Utwór zapisał się właśnie w historii jako pierwsza k-popowa kompozycja nagrodzona Oscarem w kategorii Best Original Song (Najlepsza piosenka oryginalna). Sposób jej wręczenia pozostawił jednak wiele do życzenia. O skandalu, jaki miał miejsce na 98. ceremonii rozdania najważniejszych nagród filmowych, huczy już na całym świecie.

Skandal na Oscarach 2026

Podczas gali, która odbyła się 15 marca 2026 roku w w Dolby Theatre w Los Angeles, po ogłoszeniu zwycięzcy w kategorii "Best Original Song", na scenę wyszli autorzy utworu, m.in. wokalistka EJAE, odpowiadająca za główny wokal, Yu Han Lee, Mark Sonnenblick i Teddy Park. EJAE poruszyła publiczność i widzów swoją emocjonalną przemową, którą wygłosiła łamiącym się ze wzruszenia głosem. Artystka opowiedziała o tym, że gdy dorastała, była wyśmiewana za słuchanie k-popu, a dziś - piosenka, którą śpiewa - jest śpiewana przez ludzi na całym globie, wraz z koreańskimi fragmentami tekstu. Gdy jednak mikrofon przejął Yu Han Lee, by wygłosić własne podziękowania, zaczynając od prostego "Chciałbym podziękować", w tle rozległa się głośna muzyka - sygnał orkiestry, że czas zejść ze sceny. Sytuacja wywołała wielkie poruszenie w mediach społecznościowych.

NAGŁY ZWROT W KARIERZE WYSZKONI: WRACAM DO ŁEZ!

Oscary 2026 w ogniu krytyki

Przemówienie zwycięzców w kategorii Best Original Song (Najlepsza piosenka oryginalna) nie trwało nawet dwóch minut. Publiczność zareagowała buczeniem i okrzykami niezadowolenia, a prowadzący galę Conan O'Brien starał się uspokoić sytuację, nawiązując w żartach do podobnych wpadek.

Dyskusja na temat zajścia automatycznie przeniosła się do mediów społecznościowych. Fani K-popu i widzowie oskarżali Akademię o brak szacunku i selektywne traktowanie laureatów, a nawet o rasizm, podkreślając, że w przypadku innych wygranych przemowy nie były tak szybko przerywane. Problem nie dotyczył bowiem jedynie wręczenia statuetki za piosenkę. Podczas odbierania Oscara za najlepszy film animowany, który również zgarnął "K-Pop Demon Hunters", muzyka także weszła za wcześnie. Tu jednak udało się uratować sytuację.

Autorzy "Golden" dokończyli podziękowania w pomieszczeniu dla prasy. EJAE przekazała mikrofon Yu Han Lee i Markowi Sonnenblickowi, by mogli powiedzieć to, co chcieli na scenie. Akademia jak na razie nie wydała oficjalnego oświadczenia w sprawie incydentu.