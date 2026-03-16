Oscary 2026 z potężną falą krytyki. Widzowie wytykają twórcom gali fatalne błędy

98. gala wręczenia Oscarów w Los Angeles. Fani mówią o ogromnym rozczarowaniu

Z niedzieli na poniedziałek w hollywoodzkim Dolby Theatre odbyła się dziewięćdziesiąta ósma ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Zgromadzeni na miejscu wybitni twórcy kina, znani aktorzy oraz czołowi producenci liczyli na noc pełną prestiżowych wyróżnień. Zgodnie z tradycją nie zabrakło pięknych strojów, łez wzruszenia oraz podniosłej atmosfery. Zdecydowana większość obserwatorów uznała jednak, że najbardziej dyskutowanym elementem tegorocznego święta kina nie byli sami laureaci, a ogromne poczucie zawodu poziomem zorganizowanego widowiska.

Nuda i przeciągające się żarty podczas Oscarów 2026. Użytkownicy serwisu X krytykują galę

Amerykańska Akademia Filmowa od dekad bazuje na podobnym scenariuszu, w którym prezentacja kreacji przeplata się z ogłaszaniem zwycięzców, występami muzycznymi oraz dowcipami rzucanymi przez gospodarzy. Podczas obecnej edycji ta sprawdzona koncepcja całkowicie zawiodła oczekiwania publiczności, a całe wydarzenie okazało się po prostu nużące.

W przestrzeni wirtualnej, a zwłaszcza na portalu społecznościowym X, już od pierwszych minut transmisji mnożyły się bardzo negatywne wpisy. Śledzący relację kinomaniacy zgodnie podkreślali, że przebieg uroczystości pozbawiono jakichkolwiek zaskoczeń, przez co oglądanie stało się potwornie męczące.

Znaczna część odbiorców wprost określiła tegoroczne rozdanie mianem najsłabszego i najbardziej monotonnego spektaklu od wielu dekad. Komentatorzy zwracali szczególną uwagę na fakt, że cały program trwał zdecydowanie zbyt długo, a komediowe wstawki prowadzących zupełnie nie bawiły zgromadzonej przed ekranami publiczności.

Miłośnicy X muzy poinformowali również o swoich zastrzeżeniach dotyczących samej oprawy estetycznej telewizyjnej relacji. Według rozczarowanych internautów przygotowana scenografia oraz sposób realizacji transmisji wyglądały bardzo przeciętnie i stanowczo odbiegały od standardów największego filmowego święta na naszej planecie.

Olbrzymie kontrowersje wywołało także brutalne skracanie czasu dla odbierających statuetki artystów. Widzowie oburzali się, że triumfatorzy byli bezczelnie pospieszani przez produkcję, podczas gdy cenne minuty antenowe marnowano na mało zabawne monologi gospodarzy, które usypiały zarówno salę, jak i ludzi przed telewizorami.

W setkach internetowych wpisów powtarzał się postulat, aby twórcy wydarzenia dali wreszcie wygranym szansę na spokojne podziękowania. Zdaniem fanów skracanie ważnych przemówień kosztem nieudanych wstawek kabaretowych jest po prostu olbrzymim błędem organizacyjnym Akademii.

Twórcy filmu „K-Popowe łowczynie demonów" zignorowani na Oscarach 2026. Zaskakująca wpadka z muzyką

Akademia Filmowa zafundowała widzom skandaliczną sytuację, która błyskawicznie stała się przedmiotem gorących dyskusji na platformach społecznościowych. Publiczność przed ekranami wpadła we wściekłość, gdy dowiedziała się, że produkcja bezceremonialnie ucina wypowiedzi laureatów za pomocą głośnych dźwięków. Taki los spotkał ekipę odpowiedzialną za utwór „Golden” z produkcji „K-Popowe łowczynie demonów”, który zdobył statuetkę w kategorii najlepsza piosenka. Swoje słowa zdołała wygłosić wyłącznie piosenkarka Ejae, a gdy do mikrofonu podszedł kolejny twórca, realizatorzy natychmiast puścili na sali bardzo głośną melodię. Fragmenty tego niefortunnego momentu od razu trafiły do sieci, gdzie obserwatorzy oskarżyli producentów o skrajny brak kultury i szacunku dla nagrodzonych artystów.

Zagłuszanie ich przemówienia przy odbiorze nagrody głośną muzyką było nieprofesjonalne, to brak szacunku wobec zwycięzców - czytamy w sieci.