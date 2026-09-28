Joanna Jędrzejczyk o wierze w Boga. Szczere wyznanie gwiazdy sportu

Joanna Jędrzejczyk pomaga innym. Zdradziła swoją motywację

Od dłuższego czasu Joanna Jędrzejczyk regularnie włącza się w akcje charytatywne. Sportsmenka podkreśla, że dla niej niesienie wsparcia to nie kwestia trendu ani próba zdobycia dodatkowej popularności, lecz element codzienności. Jak przyznaje, chęć niesienia pomocy wynika z wewnętrznej potrzeby, nawet w sytuacjach, gdy jej harmonogram pęka w szwach. Biorąca udział w "Tańcu z Gwiazdami" zawodniczka zdradziła, że równie dobrze mogłaby spędzić poranek w łóżku, regenerując siły, ale wybiera działanie na rzecz innych.

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Joanna Jędrzejczyk szczerze o wierze i swoich błędach

Dla Joanny Jędrzejczyk religia i działalność dobroczynna stanowią nierozerwalną całość. W wywiadzie udzielonym portalowi "Super Express" wyjaśniła, jak znajduje równowagę między morderczymi treningami do telewizyjnego show a wsparciem dla osób bez dachu nad głową. Jej deklaracja w tej kwestii była nad wyraz jasna.

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Bo to wybór. To jest wybór. Możemy przejść obojętnie, ale ja znajduję na to czas - powiedziała.

Jędrzejczyk zaznaczyła, że każdego dnia ludzie podejmują decyzje dotyczące tego, w jaki sposób odnoszą się do otoczenia. Jej celem jest postępowanie zgodne z wartościami, takimi jak miłosierdzie i dobroć.

Być osobą taką zgorzkniałą to wybór. Ja chcę wybierać miłość i miłosierdzie - zaznaczyła.

Była mistrzyni UFC nie kreuje się jednak na osobę nieskazitelną. Zauważa, że i jej zdarzają się trudne momenty, błędy i chwile słabości.

Jestem tylko człowiekiem, błądzę, ale pomimo tych trudnych momentów chcę wybierać miłosierdzie i dobro - wyznała "Super Expressowi".

Jędrzejczyk zwróciła także uwagę na obecny trend niesienia pomocy. Mimo rosnącej popularności takich postaw, ona angażuje się w działalność charytatywną od wielu lat.

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Zbyt dużo zła, trudu i niemocy wielu ludzi doświadczyłam w życiu. I po prostu chcę to odmieniać. A że mam ku temu narzędzia, chcę to po prostu robić głośno i szeroko - mówi nam.

Działalność Jędrzejczyk wywarła również duży wpływ na jej tanecznego partnera z programu, Kamila Kuroczkę. Tancerz przyznał, że wcześniej "Taniec z Gwiazdami" kojarzył mu się wyłącznie z ciężką pracą nad show. Jednak postawa sportsmenki uświadomiła mu, że nawet przy natłoku obowiązków warto angażować się w dobre cele. Razem odwiedzili m.in. pacjentów na oddziale onkologii w Instytucie Matki i Dziecka oraz spotkali się z ludźmi na dworcu. Kuroczko przyznał, jak głęboko te wydarzenia poruszyły go emocjonalnie.

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To jest coś, czego nie jestem w stanie nazwać. Nie poczułem tego nigdy wcześniej - mówił.

Joanna Jędrzejczyk otwarcie deklaruje, że wiara jest podstawą jej funkcjonowania. W trakcie wywiadu zaznaczyła, że wszystko, co osiągnęła, i to, jaką jest osobą, nierozerwalnie łączy się z Bogiem. Gwiazda sportu przyznała, że jej religijność jest bardzo silna.

Bardzo. To jest to, kim jestem - co definiuje wszystko i co posiadam. Po prostu dedykuję i dziękuję Bogu. I tak jest. Może tego często nie widać, ale jestem osobą praktykującą, ale też osobą, która gdzieś błądzi jak każdy inny człowiek. Ale wiem, że nie lękam się wielu rzeczy dzięki wierze i wiara bardzo mi pomogła w sukcesach, które odniosłam. Czuję rękę Boga - mówi "Super Expressowi" Joanna Jędrzejczyk.

Z Joanną Jędrzejczyk rozmawiała Julita Buczek.