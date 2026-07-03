Wielki koncert pod Tatrami. Steczkowska, Afromental i Majka Jeżowska wystąpią w Zakopanem

Góralskie święto pełne muzyki. Tłumy ściągną do Zakopanego

Ekipa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" przyjeżdża pod Tatry po sukcesach poprzednich odsłon swojej wakacyjnej trasy. Organizatorzy zaplanowali całodniowe atrakcje, które wystartują wczesnym rankiem i zakończą się późnym wieczorem. Dla mieszkańców i turystów przygotowano koncerty, spotkania ze znanymi osobistościami, pikniki, pokazy tańca i prezentacje lokalnych tradycji. Kulminacja tego muzycznego święta nastąpi w godzinach wieczornych, kiedy to najpopularniejsi wykonawcy przejmą kontrolę nad sceną i zagrają swoje największe hity.

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Justyna Steczkowska i Afromental zagrają w sercu Tatr

O godzinie 20:00 rozpocznie się główny koncert, który na żywo będzie można śledzić na antenie TVP2. Przed publicznością zgromadzoną w Zakopanem zaprezentują się czołowe gwiazdy polskiej estrady. W repertuarze znajdą się przeboje Justyny Steczkowskiej, Majki Jeżowskiej, Reni Jusis oraz zespołów Afromental, Brathanki, Piersi i Universe. Na scenie pojawią się także Tomasz Organek, Dominik Dudek i Weronika Korthals. Organizatorzy zadbali również o lokalny akcent, zapraszając Basię Giewont i Staszka Karpiela-Bułeckę.

O oprawę całego widowiska i nieustanny poziom energii zadbają prowadzący: Bartosz Cebeńko, Ula Kaczyńska i Mateusz Jędraś.

Od rana Zakopane będzie tętnić życiem, również za sprawą plenerowego wydania "Pytania na Śniadanie". W tatrzańskiej scenerii widzowie zobaczą materiały o góralskich tradycjach, naukę tańca zbójnickiego i spotkania z artystami. Zaplanowano też wyprawy nad Morskie Oko i na Kasprowy Wierch. Nie zabraknie ciekawostek o oryginalnych oscypkach i sposobach na odróżnienie ich od fałszywych podróbek.

Na miejscu przez cały dzień pracować będą wysłannicy TVP Info, pokazując kulisy i rozmawiając z gwiazdami. Swoje specjalne studio uruchomi także Polskie Radio, organizując edukacyjny piknik rodzinny z zabawami, eksperymentami i konkursami dla najmłodszych uczestników wydarzenia.

Aby przedłużyć doskonałą atmosferę, przygotowano dla chętnych międzypokoleniową potańcówkę przy żywej muzyce. Całodniowe obchody w Zakopanem zostaną uwieńczone wieczornym występem DJ-a.

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