Eliza Macudzińska bawi się na Open'er Festival. Córka gwiazdy z "Królowych przetrwania" przyciągnęła uwagę

Eliza Macudzińska na Open'er Festival. Córka gwiazdy "Królowej przetrwania" rośnie na influencerkę

Gdynia regularnie przyciąga nie tylko topowych artystów, ale również celebrytów wraz z rodzinami. Podczas tegorocznej edycji słynnego wydarzenia w tłumie bawiła się Eliza Macudzińska. Dziewczyna stale pokazuje swoją codzienność w internecie, a jej obecność pod sceną szybko przykuła wzrok obserwatorów. Nastolatka zyskała rozpoznawalność głównie dzięki matce, która brała udział w formacie telewizyjnym "Królowa przetrwania". Dzięki temu osiemnastolatka systematycznie zyskuje na popularności i wzbudza duże zainteresowanie w przestrzeni publicznej. Młoda kobieta wrzuca do sieci mnóstwo materiałów wideo, które wielokrotnie zyskują miano virali, co pozwala bez wątpienia określać ją mianem pełnoprawnej twórczyni internetowej.

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Córka Izabeli Macudzińskiej relacjonuje koncerty. Eliza Macudzińska stawia na festiwalowy luz

Młoda celebrytka zdecydowała się w Gdyni przede wszystkim na pełen relaks oraz swobodną rozrywkę. Jej profile społecznościowe szybko zapełniły się nagraniami udowadniającymi, że osiemnastolatka czerpie ogromną radość z uczestnictwa w tym kultowym wydarzeniu. Dziewczyna aktywnie słuchała występów ulubionych artystów i spędzała wolny czas w gronie bliskich znajomych.

Teren koncertowy stanowił dla niej doskonałe miejsce do zaprezentowania letnich stylizacji i luźnego podejścia do wakacyjnych imprez. Córka celebrytki bez przerwy udostępniała fotografie oraz krótkie klipy z wydarzenia, na których widać było młodzieńczą energię i specyficzny klimat panujący wokół wielkich scen muzycznych w Gdyni.

Użytkownicy sieci błyskawicznie zauważyli, że pociecha Izabeli Macudzińskiej rewelacyjnie czuje się wśród tysięcy fanów muzyki. Jej intensywna działalność na popularnych platformach społecznościowych spowodowała, że dziewczyna stała się bardzo widoczną postacią drugoplanową polskiego show-biznesu podczas trwania całego gdyńskiego festiwalu.

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