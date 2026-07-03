Nowa kolekcja Pepco sprawi, że poczujesz się jak w Prowansji. Efektowne dodatki kupisz za grosze, w Home&You za podobne zapłacisz dwa razy drożej

Pepco ponownie udowadnia, że modne i stylowe dodatki do domu nie muszą nadwyrężać budżetu.

Ich nowa kolekcja przeniesie cię w prowansalski klimat, oferując akcesoria, które wyglądają na znacznie droższe niż są w rzeczywistości.

Nie przegap okazji, by za ułamek ceny konkurencji odmienić swój dom i poczuć wakacyjny klimat.

Urządzanie mieszkania nie musi oznaczać wydawania fortuny. Coraz więcej osób przekonuje się, że efektowne dekoracje można znaleźć nie tylko w sklepach z wyposażeniem wnętrz z wyższej półki, ale także w popularnych dyskontach. To właśnie dlatego Pepco od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów, którzy chcą odświeżyć swoje mieszkanie niewielkim kosztem. Na półkach regularnie pojawiają się dodatki inspirowane najmodniejszymi trendami, a ich ceny potrafią pozytywnie zaskoczyć. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się tekstylia - poduszki dekoracyjne, koce, zasłony czy poszewki. To właśnie one potrafią całkowicie odmienić charakter salonu lub sypialni bez konieczności przeprowadzania kosztownego remontu. Wystarczy wymienić kilka dodatków, aby wnętrze zyskało zupełnie nowy wygląd.

To nie Prowansja! Niesamowite miejsce w Polsce

Dodatki z tym motywem to hit tego sezonu. W Pepco kupisz je za grosze

W ostatnich sezonach ogromną popularnością cieszy się styl prowansalski. Jasne kolory, motywy roślinne, naturalne tkaniny i subtelne wzory sprawiają, że mieszkanie staje się przytulne, eleganckie i pełne wakacyjnego klimatu. Poduszki z kwiatowymi nadrukami czy delikatnymi haftami świetnie komponują się z drewnianymi meblami oraz jasnymi dodatkami. W Pepco dostępne są obecnie 2 modele. Podłużną poduszkę z nadrukiem kwiatów wisterii dostaniecie za 30 zł, a fioletową z falbanką i haftowanymi detalami kwiatowymi w narożnikach za 35 zł.

Co ciekawe, podobne dodatki można znaleźć także w Home&You. Choć ich motywy mogą nieco się różnić, to największą różnicę widać jednak na metce z ceną. Za dekoracje utrzymane w podobnym klimacie w Home&You nierzadko trzeba zapłacić nawet dwa razy więcej niż za produkty dostępne w Pepco. Za same poszewki z falbaną w Home&You zapłacicie 49,99 zł. Natomiast podłużna dekoracyjna poduszka to koszt około 59,94 zł!

Jeśli planujesz niewielką metamorfozę salonu lub sypialni, warto zajrzeć do Pepco. Niewielkim kosztem można znaleźć dodatki, które wyglądają znacznie drożej, niż wskazuje ich cena. To prosty sposób, by odświeżyć wnętrze i nadać mu modny, letni charakter, jednocześnie nie nadwyrężając domowego budżetu.

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