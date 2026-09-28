Nie żyje znany polski filmowiec. Z Kulig u boku walczył o Oscara

Wiadomość o śmierci wybitnego twórcy przekazał Paweł Pawlikowski. Reżyser ogłosił to podczas gali w Gdyni, gdy odbierał wyróżnienie za swój najnowszy film "Ojczyzna". Ryszard Lenczewski zmarł 25 września 2026 roku. Operator miał 78 lat.

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Ryszard Lenczewski pracował nad "Idą". Otrzymał nominację do Oscara

Do najważniejszych dzieł w karierze Lenczewskiego należy głośna "Ida" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To on rozpoczął tworzenie zdjęć do tego obrazu, jednak z powodów zdrowotnych musiał przerwać pracę na planie. Jego obowiązki przejął wówczas Łukasz Żal. Obaj twórcy figurują jako autorzy warstwy wizualnej i wspólnie zdobyli za nią nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.

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Film "Ida" okazał się gigantycznym sukcesem na arenie międzynarodowej. W 2015 roku produkcja zdobyła statuetkę Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Dodatkowo kunszt Lenczewskiego i Żala doceniono Europejską Nagrodą Filmową oraz prestiżową Złotą Żabą na festiwalu Camerimage.

Współpraca ze Szkołą Filmową w Łodzi

Ryszard Lenczewski przyszedł na świat 5 czerwca 1948 roku w miejscowości Miłków. Edukację na Wydziale Operatorskim łódzkiej Szkoły Filmowej zakończył w 1974 roku. W kolejnych latach powrócił na tę uczelnię w roli wykładowcy. Od 2008 do 2014 roku sprawował funkcję prodziekana Wydziału Operatorskiego, a w 2010 roku przyznano mu tytuł profesora sztuk filmowych.

Jego bogaty dorobek obejmuje zdjęcia do takich produkcji jak "Kobieta z prowincji", "Dwa księżyce", "U Pana Boga za piecem", "Lato miłości", "Margaret" czy "Kobieta z piątej dzielnicy". Na przestrzeni lat współpracował z czołowymi reżyserami, wśród których znaleźli się Paweł Pawlikowski, Krzysztof Zanussi, Juliusz Machulski, Andrzej Barański, John Crowley, Kenneth Lonergan i Joe Wright.

Był cenionym członkiem wielu prestiżowych organizacji, w tym Europejskiej Akademii Filmowej, BAFTA oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 2018 roku został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" za swoje zasługi dla kultury.

Oprócz pracy na planie Ryszard Lenczewski napisał również książkę zatytułowaną "Bez lasotaśmy nie ma filmu. Podręcznik mówiony sztuki operatorskiej". Publikacja ujrzała światło dzienne w 2025 roku, a jej współautorką była Katarzyna Taras. Zmarły operator zostawił po sobie ogromny wkład artystyczny, który na zawsze pozostanie ważnym elementem polskiego kina.