Puchar Davisa. Polska poznała rywala w walce o utrzymanie

Kolejna szansa na utrzymanie w elicie

Polscy tenisiści wystąpią w fazie play off po raz szósty z rzędu. Trzy ostatnie starcia o zachowanie miejsca w Grupie Światowej I zakończyły się pewnymi zwycięstwami 4:0 z zespołami Uzbekistanu, Gruzji oraz Egiptu. To napawa optymizmem przed nadchodzącą konfrontacją, której gospodarzem będzie Polska w lutym 2027 roku. Obecnie biało-czerwoni pozostają bez kapitana, ponieważ funkcję tę złożył Mariusz Fyrstenberg.

W składzie polskiej drużyny narodowej na trwające rozgrywki znaleźli się między innymi Kamil Majchrzak, Maks Kaśnikowski i Jan Zieliński. Oprócz nich powołania otrzymali Karol Filar, Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka. W kadrze znalazł się również rezerwowy Jan Sadzik, który towarzyszył drużynie podczas starcia z Australią w Brisbane, choć ostatecznie nie pojawił się na korcie.

Kim są najbliżsi rywale Polaków?

Republika Dominikany jest obecna w strukturach Pucharu Davisa od 1989 roku. Przepustkę do tegorocznych play off drużyna zapewniła sobie dzięki zwycięstwu we wrześniowym meczu Grupy Światowej II nad zespołem Egiptu, z którym wygrała 3:1. W światowym rankingu drużynowym najbliższy rywal Polaków sklasyfikowany jest na 63. pozycji, podczas gdy biało-czerwoni zajmują 31. lokatę.

W ostatnich spotkaniach barw Dominikany bronili Nick Hardt, Peter Bertran oraz Roberto Cid Subervi. Obowiązki kapitana zespołu z Karaibów pełni Juan Berrido-Fernandez. Polacy będą faworytami lutowego starcia, mając po swojej stronie atut własnego kortu oraz wyższe miejsce w rankingu, co powinno ułatwić im utrzymanie w Grupie Światowej I.