Klienci uwielbiają te świece z Action. Są stylowe, pięknie pachną, a do tego kosztują grosze

Jesienią świece zapachowe stają się prostym sposobem na stworzenie przytulnej atmosfery w domu.

W Action można znaleźć wiele różnych kształtów, rozmiarów i zapachów, dzięki czemu łatwo dopasować je do wnętrza.

Fani jesiennych aromatów mogą wybierać spośród zapachów kwiatowych, świeżych czy bardziej otulających, np. cynamonowych

Ciekawą propozycją są również świece z kilkoma knotami, które mogą stać się mocniejszym akcentem dekoracyjnym we wnętrzu

Jedną z zalet świec z Action jest duży wybór form i rozmiarów. Można znaleźć klasyczne modele w szkle, kolorowe warianty, świece z pokrywkami, a także niewielkie produkty, które można ustawić na półce, stoliku czy komodzie. Ciekawą opcją dla osób, które chcą stworzyć jesienny klimat bez dużego wydatku, są mniejsze świece zapachowe w puszkach. Jeden z dostępnych modeli kosztuje obecnie 3,99 zł i ma około 10 godzin czasu palenia. Wśród wariantów znajdują się m.in. zapachy kwiatowe, świeże oraz cynamonowe.

Jednak to oczywiście nie koniec perełek.

Ulubione miejsca Tiësto | Radio ESKA

Oferta Action jest przy tym zmienna, więc dostępność konkretnych zapachów, wzorów i modeli może różnić się między sklepami. Warto sprawdzić ją przed zakupem, szczególnie jeśli szukasz konkretnego wariantu. Jedno jest pewne: żeby stworzyć w mieszkaniu przytulny, jesienny klimat, nie trzeba wydawać fortuny

Świece z Action

Wśród większych świec znajdziemy modele w dekoracyjnych szklanych pojemnikach. Dostępne są też warianty z trzema knotami. Model o średnicy 13 cm i wysokości 8 cm kosztuje 17,95 zł, a deklarowany czas palenia wynosi około 35 godzin. Z kolei większa świeca o wymiarach 13 × 16 cm kosztuje 24,95 zł i ma palić się około 50 godzin.

Największe zainteresowanie w ostatnim czasie wzbudza świeca zapachowa „Muget Rouge”, która kosztuje zaledwie 15,95 zł. Jednak to nie koniec jej zalet. Klienci opisują ją jako produkt zapewniający przyjemną atmosferę, a dekoracyjne szkło pełni również funkcję ozdobną. Czas palenia tej świecy to aż 35 godzin, dzięki czemu idealnie nadaje się na jesienne wieczory.

Możesz wybrać aż trzy warianty tego produktu – niebieską zieloną lub czerwoną. Każda z nich zapewnia inne doznania zapachowe.