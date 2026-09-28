Klienci uwielbiają te świece z Action. Są stylowe, pięknie pachną, a do tego kosztują grosze

- Jesienią świece zapachowe stają się prostym sposobem na stworzenie przytulnej atmosfery w domu.
- W Action można znaleźć wiele różnych kształtów, rozmiarów i zapachów, dzięki czemu łatwo dopasować je do wnętrza.
- Fani jesiennych aromatów mogą wybierać spośród zapachów kwiatowych, świeżych czy bardziej otulających, np. cynamonowych
- Ciekawą propozycją są również świece z kilkoma knotami, które mogą stać się mocniejszym akcentem dekoracyjnym we wnętrzu
Jedną z zalet świec z Action jest duży wybór form i rozmiarów. Można znaleźć klasyczne modele w szkle, kolorowe warianty, świece z pokrywkami, a także niewielkie produkty, które można ustawić na półce, stoliku czy komodzie. Ciekawą opcją dla osób, które chcą stworzyć jesienny klimat bez dużego wydatku, są mniejsze świece zapachowe w puszkach. Jeden z dostępnych modeli kosztuje obecnie 3,99 zł i ma około 10 godzin czasu palenia. Wśród wariantów znajdują się m.in. zapachy kwiatowe, świeże oraz cynamonowe.
Jednak to oczywiście nie koniec perełek.
Oferta Action jest przy tym zmienna, więc dostępność konkretnych zapachów, wzorów i modeli może różnić się między sklepami. Warto sprawdzić ją przed zakupem, szczególnie jeśli szukasz konkretnego wariantu. Jedno jest pewne: żeby stworzyć w mieszkaniu przytulny, jesienny klimat, nie trzeba wydawać fortuny
Świece z Action
Wśród większych świec znajdziemy modele w dekoracyjnych szklanych pojemnikach. Dostępne są też warianty z trzema knotami. Model o średnicy 13 cm i wysokości 8 cm kosztuje 17,95 zł, a deklarowany czas palenia wynosi około 35 godzin. Z kolei większa świeca o wymiarach 13 × 16 cm kosztuje 24,95 zł i ma palić się około 50 godzin.
Największe zainteresowanie w ostatnim czasie wzbudza świeca zapachowa „Muget Rouge”, która kosztuje zaledwie 15,95 zł. Jednak to nie koniec jej zalet. Klienci opisują ją jako produkt zapewniający przyjemną atmosferę, a dekoracyjne szkło pełni również funkcję ozdobną. Czas palenia tej świecy to aż 35 godzin, dzięki czemu idealnie nadaje się na jesienne wieczory.
Możesz wybrać aż trzy warianty tego produktu – niebieską zieloną lub czerwoną. Każda z nich zapewnia inne doznania zapachowe.