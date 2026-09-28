Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w Chengdu. Kto będzie jego rywalem w walce o tytuł?

Trzysetowa batalia o finał

Polski tenisista zmierzył się w półfinale z reprezentantem Kanady, Denisem Shapovalovem. Mecz był wyrównany i zakończył się zwycięstwem Polaka 6:7 (8-10), 6:3, 6:3. Hubert Hurkacz przegrał pierwszą partię po długim i zaciętym tie-breaku, jednak w dwóch kolejnych odsłonach przejął pełną inicjatywę i pokonał przeciwnika.

Triumf w tym spotkaniu zapewnił mu awans do decydującego starcia w imprezie rangi ATP 250. Zmagania w chińskim Chengdu odbywają się na twardej nawierzchni, która premiuje mocny serwis. Wrocławianin bardzo dobrze wykorzystał ten atut w kluczowych momentach rywalizacji.

Z kim zagra reprezentant Polski?

W finale przeciwnikiem Polaka będzie hiszpański zawodnik Alejandro Davidovich Fokina. Będzie to trzynasty w karierze finał 29-letniego wrocławianina na kortach tego cyklu. Decydujące spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, a stawką jest powiększenie pucharowego dorobku.

Poprzedni raz o tytuł na tym szczeblu rozgrywek zawodnik z Dolnego Śląska walczył w maju zeszłego roku. Wówczas dotarł do finału turnieju w szwajcarskiej Genewie. Teraz ponownie stanie przed szansą na wywalczenie turniejowego zwycięstwa, tym razem w Azji.