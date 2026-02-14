Kacper Tomasiak z historycznym medalem. Jakie osiągnięcie powtórzył w Predazzo?

Kacper Tomasiak znów na podium olimpijskim

Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal olimpijski w skokach narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo, potwierdzając swoją wysoką formę na Igrzyskach. W emocjonującej rywalizacji, która przyciągnęła uwagę kibiców z całego świata, najlepszy okazał się Słoweniec Domen Prevc, który wywalczył złoty krążek. Na drugim stopniu podium stanął Japończyk Ren Nikaido, zdobywając srebrny medal dla swojego kraju. Polski skoczek zapewnił sobie miejsce na podium dzięki stabilnym skokom i doskonałej technice, udowadniając swoją wartość.

Dla zaledwie 19-letniego Kacpra Tomasiaka to już drugi medal podczas trwających Igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026, co jest wyjątkowym osiągnięciem w jego karierze. Jego wcześniejszy sukces miał miejsce w poniedziałek, kiedy to uplasował się na drugiej pozycji w konkursie na normalnej skoczni. To dowód na wszechstronność i niezwykły talent młodego zawodnika, który z powodzeniem rywalizuje z doświadczonymi sportowcami z czołówki światowej. Takie osiągnięcie w młodym wieku zapowiada niezwykle obiecującą przyszłość w światowych skokach narciarskich.

Jak Polacy radzą sobie na Igrzyskach 2026?

Olimpijski dorobek Kacpra Tomasiaka znacząco przyczynia się do sukcesów polskiej reprezentacji na Igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Jego srebrny medal zdobyty w poniedziałek na normalnej skoczni był mocnym sygnałem jego doskonałej dyspozycji i aspiracji medalowych. Młody skoczek imponuje stabilnością i opanowaniem w kluczowych momentach rywalizacji, co jest rzadkością u tak młodych zawodników. Tomasiak, pomimo młodego wieku, stał się jednym z liderów polskiej drużyny w Predazzo, wzbudzając nadzieje na kolejne sukcesy.

Łącznie biało-czerwoni mają już trzy krążki zdobyte podczas Igrzysk we Włoszech, co stanowi znakomity wynik dla polskiej delegacji sportowej w tegorocznej edycji imprezy. Poza dwoma medalami Kacpra Tomasiaka, na podium stanął również Władimir Semirunnij, który również przyczynił się do medalowego dorobku. W piątek wywalczył on srebrny medal w łyżwiarskim biegu na dystansie 10 000 metrów, co pokazuje szeroki zakres sukcesów polskich sportowców w różnych dyscyplinach zimowych. Te osiągnięcia budują pozytywny wizerunek polskiego sportu zimowego na arenie międzynarodowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.