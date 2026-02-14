Tak wyglądał przed laty Andrzej Grabowski. Miał jeszcze mniej włosów!

Aktorstwo to zawód, który wymaga nie tylko talentu, ale również ciężkiej pracy i poświęcenia. Andrzej Grabowski jest tego doskonałym przykładem. Od wczesnych lat związany ze sceną, konsekwentnie budował swoją pozycję, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Jego wszechstronność aktorska pozwala mu z powodzeniem wcielać się w różnorodne role, od komediowych po dramatyczne, co czyni go jednym z najbardziej cenionych artystów w Polsce. Dla wielu widzów już na zawsze będzie jednak wyłącznie kultowym Ferdkiem Kiepskim z serialu "Świat według Kiepskich".

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Andrzej Grabowski jest uwielbiany przez Polaków. Ferdynand Kiepski to nie jego jedyna rola

Andrzej Grabowski urodził się w Małopolsce i tam też rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem. Ukończył krakowską Akademię Sztuk Teatralnych, a po studiach związał się chociażby z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Jego talent szybko został dostrzeżony, a role teatralne przyniosły mu uznanie. Wielką popularność na skalę całej Polski przyniósł mu dopiero kilka dekad później serial "Świat według Kiepskich", w którym wcielał się w Ferdka Kiepskiego przez ponad 20 lat. Warto jednak dodać, że aktor zagrał też w "Pitbullu", "Dniu świra" czy "Zróbmy sobie wnuka", jak i w wielu innych znanych produkcjach.

"Dzięki Bogu i dzięki Patrykowi Vedze, że zaproponował mi tego "Gebelsa" w "Pitbullu", bo ja bym nie wyszedł z tego Ferdka" - skwitował aktor w rozmowie z Maciejem Orłosiem jesienią ubiegłego roku.

ZOBACZ TEŻ: Bartosz Żukowski trafił do szpitala. Serialowy Walduś pokazał zdjęcie z sali

Aktor przeszedł przemianę. Schudł i... zyskał włosy?

Całkiem niedawno Grabowski uległ metamorfozie na oczach całej Polski. Ceniony aktor wyjawił, że zdecydował się na operację bariatryczną ze względu na między innymi problemy ortopedyczne. W ten sposób udało mu się zgubić niebagatelne 42 kilogramy! To jednak nie wszystko. Poza poważną inwestycją w zdrowie i chudnięcie aktor zmienił też nieco swój wizerunek. Coraz częściej można go było zobaczyć w dłuższych włosach i z zapuszczoną brodą. Nie każdy jednak pamięta, że dawniej był krótko obcięty i nie nosił bujnego zarostu. W naszej galerii znajdziecie archiwalne zdjęcia sprzed przynajmniej kilkunastu lat, na których Andrzej Grabowski wyglądał inaczej niż dziś.