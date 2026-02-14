Ekstraklasa. Rozczarowanie Rakowa po remisie – co sprawiło, że zwycięstwo wymknęło się z rąk?

Dominacja Rakowa bez zdobycia gola

Początek spotkania w Lubinie układał się pod dyktando Rakowa Częstochowa, który przez większą część pierwszej połowy kontrolował przebieg gry, stwarzając sobie liczne okazje do zdobycia bramki. Mimo wielu ataków i klarownych sytuacji, wynik na tablicy pozostawał bez zmian, co było źródłem frustracji dla sztabu szkoleniowego.

Szkoleniowiec Łukasz Tomczyk podkreślał, że choć gra wyglądała obiecująco, decydujące trafienie nie padło, a brak skuteczności Rakowa w finalizacji akcji był najbardziej widocznym problemem. Ta sytuacja stała się powodem do głębszej refleksji nad efektywnością zespołu w strefie ofensywnej, co jest kluczowe w walce o ligowe punkty.

"Mamy niezłą pierwszą połowę. Dwa, trzy dobre momenty do skończenia, ale piłka nie wpada. Mieliśmy przewagę optyczną, większą kulturę gry i naprawdę dobrze to wyglądało. Także jeżeli chodzi o grę na połowie przeciwnika. Ale musimy pokusić się o coś więcej. Brakuje nam tego, aby otworzyć wynik, zdobyć tego pierwszego gola i później byłoby nam łatwiej – powiedział po spotkaniu trener Tomczyk."

Czy Fatiga mógł odmienić losy meczu?

W drugiej części meczu obraz gry uległ pewnej zmianie, a Zagłębie Lubin zdołało oddalić zagrożenie od własnej bramki, nieco wyrównując statystyki. Nadal to goście posiadali przewagę optyczną, ale poważniejszych sytuacji bramkowych było znacznie mniej niż w pierwszej połowie. Wówczas, jednym z najbardziej kluczowych momentów była niewykorzystana szansa na gola dla Fatigi.

Ta niewykorzystana okazja okazała się punktem zwrotnym, który mógł odmienić losy bezbramkowego starcia. Trener Tomczyk wyraźnie zaznaczył, że takie sytuacje muszą kończyć się bramką, aby zespół mógł liczyć na pełne zwycięstwo. Powtarzający się problem z finalizacją akcji jest wyzwaniem dla Rakowa Częstochowa w kontekście kolejnych meczów ligowych.

"Druga połowa była bardziej zamknięta. Zagłębie szukało stałych fragmentów gry i kontrataków. Udało nam się wybronić i później mieliśmy ponownie swój moment, kiedy przed szansą stanął Fatiga. To musi być gol. W każdym meczu mamy przewagę, dominujemy, ale potrzebujemy gola, którzy otworzy wynik. Chcemy wygrywać i uważam, że dzisiaj ten mecz był do wygrania, ale zabrakło ponownie skuteczności – dodał opiekun Rakowa."

Strategia Zagłębia Lubin na cenny remis

Trener KGHM Zagłębia Lubin, Leszek Ojrzyński, przyznał, że początek spotkania był trudny dla jego podopiecznych, którzy zmuszeni byli do cofnięcia się w głębokiej obrony. Ten manewr stworzył problemy z wyprowadzeniem piłki i pozwolił Rakowowi na tworzenie groźnych sytuacji. Reakcja sztabu szkoleniowego Zagłębia nastąpiła w przerwie meczu.

Trzy zmiany wprowadzone przez trenera Ojrzyńskiego po pierwszej połowie miały na celu zwiększenie intensywności i poprawę odbioru piłek w środku pola. Działania te przyniosły efekty, pozwalając gospodarzom na stworzenie własnych okazji i celnych strzałów. Ojrzyński docenił walkę zespołu, podsumowując, że w sytuacji, gdy nie da się wygrać, remis jest cennym osiągnięciem dla zespołu z Lubina, zwłaszcza w meczu z mocnym przeciwnikiem jakim jest Raków Częstochowa.

"Głęboko cofnęliśmy się do obrony i zaczęły się nasze problemy. Mieliśmy trudności z wyjściem z własnej połowy i Raków miał swoje sytuacje bramkowe. W przerwie zrobiliśmy trzy zmiany i postawiliśmy na intensywność, rezerwowi wykonali swoja robotę w doskoku i odbieraniu piłek. Mieliśmy swoje szanse i strzały celne. Raków miał wyśmienitą sytuację, ale dobra asekuracja linii obronnej uratowała nas od utraty bramki. Szacunek dla chłopaków za walkę do końca, bo Raków to nie byle jaki klub w Polsce. Jak nie umiesz wygrać, to zremisuj i my to dzisiaj zrobiliśmy – podsumował szkoleniowiec zespołu z Lubina."

