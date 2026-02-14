Kacper Tomasiak z medalem na Igrzyskach 2026. Jak ocenił swój historyczny występ?

Kacper Tomasiak z drugim medalem na igrzyskach

Dziewiętnastoletni Kacper Tomasiak, zdobywca brązowego medalu, oddał skoki na odległość 133 m w pierwszej serii oraz 138,5 m w drugiej. Po początkowej rundzie konkursu na dużej skoczni zajmował czwarte miejsce, prezentując solidną formę. Jego stabilne i dalekie próby pozwoliły mu na utrzymanie się w ścisłej czołówce.

W drugiej rundzie Tomasiak zdołał awansować o jedną lokatę, wyprzedzając tym samym Norwega Kristoffera Eriksena Sundala, który ostatecznie spadł na czwartą pozycję. Ten rezultat stanowi jego drugi medal na igrzyskach we Włoszech, po srebrze zdobytym wcześniej na normalnym obiekcie.

"Drugi skok był lepszy od pierwszego. Myślę, że dosyć dobrze sobie poradziłem. Czuję radość i mniej zmęczenia niż po konkursie na normalnej skoczni. Wtedy tej adrenaliny było dużo więcej. Stresowałem się, ale dodało mi to więcej siły na progu, a nie zaburzyło techniki" - oświadczył na antenie Eurosportu.

Kto z polskich skoczków stawał na olimpijskim podium?

Dzięki temu osiągnięciu Kacper Tomasiak dołączył do elitarnego grona polskich skoczków narciarskich, którzy indywidualnie stanęli na olimpijskim podium. Jest on piątym zawodnikiem w historii polskiego narciarstwa, który zdobył indywidualny medal igrzysk olimpijskich, co podkreśla jego rosnącą pozycję w światowej elicie.

Przed nim tego wyczynu dokonali już legendy polskiego sportu: Wojciech Fortuna ze złotem w 1972 roku, Adam Małysz z dwoma srebrami i brązem w 2002 oraz dwoma srebrami w 2010. Do tego grona należą także Kamil Stoch z dwoma złotymi medalami w 2014 i jednym w 2018, a także Dawid Kubacki, który zdobył brąz w 2022 roku. Tomasiak wpisuje się w chlubną tradycję polskiego narciarstwa klasycznego.

