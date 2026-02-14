Kacper Tomasiak z dwoma medalami olimpijskimi. Jacy inni polscy skoczkowie osiągnęli ten wyczyn?

Kacper Tomasiak dołączył do legend skoków narciarskich

Kacper Tomasiak, w wieku 19 lat, zapisał się w historii polskich skoków narciarskich, stając się trzecim zawodnikiem, który zdobył dwa indywidualne medale na jednych igrzyskach olimpijskich. Jego osiągnięcie w Predazzo stanowi kontynuację wybitnych tradycji. Przed nim podobne sukcesy świętowali Adam Małysz oraz Kamil Stoch, uznawani za ikony tej dyscypliny. Tomasiak najpierw wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie na obiekcie normalnym, potwierdzając swoją świetną formę i potencjał na przyszłość.

Adam Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, zdobył brąz i srebro w Salt Lake City w 2002 roku, a osiem lat później w Vancouver wywalczył dwa srebrne medale. Z kolei Kamil Stoch triumfował dwukrotnie na obu skoczniach podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku, zdobywając dwa złote medale. W sobotę Kacper Tomasiak dodał do swojego dorobku brązowy medal, zajmując trzecie miejsce na dużej skoczni w Predazzo, co dopełniło jego dwukrotne podium w tej edycji igrzysk.

Kto zwyciężył na dużej skoczni w Predazzo?

Złoty medal na dużej skoczni w Predazzo przypadł Słoweńcowi Domenowi Prevcowi, który zaprezentował doskonałą formę i umiejętności. Prevc dołożył ten indywidualny tytuł mistrza igrzysk do swojej bogatej kolekcji osiągnięć w świecie skoków narciarskich. Wcześniej triumfował już w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni oraz zdobył złoty medal mistrzostw świata w lotach narciarskich. Potwierdził również swoją klasę, wygrywając olimpijski konkurs w drużynach mieszanych, który także odbył się w Predazzo.

Konkurs na dużej skoczni był pełen emocji, a na półmetku prowadził Japończyk Ren Nikaido, dając nadzieję na zwycięstwo swojemu krajowi. Ostatecznie jednak Nikaido musiał uznać wyższość Prevc’a, zajmując drugie miejsce na podium. Jego wynik to kolejne potwierdzenie rosnącej siły japońskich skoczków narciarskich na międzynarodowej arenie, co zapowiada ciekawe rywalizacje. Tomasiak, Prevc i Nikaido stworzyli niezapomniane podium tych igrzysk olimpijskich.

